أعلنت وزارة الدفاع السعودية منذ ساعات عن اتاحة التقديم في التجنيد الموحد وزارة الدفاع قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ، وذلك من خلال بوابة القبول للوظائف العسكرية وفق شروط مخصصة للقبول في الوظائف للرجال والنساء ، ومن خلال مقالنا اليوم وزارة الدفاع تقديم الجامعيين بالمملكة ، سنتعرف علي الشروط المطلوبة وخطوات التقدم وطريقة الدخول والتسجيل للخريجين وتقتصر علي المتقدم سعودي الجنسية مع بعض الشروط العامة رجال ونساء للقبول في الخدمة ، علي أن يبدأ تقدم الخريجين من تاريخ 10 / 11 / 1443هـ ، ولطلاب الكليات العسكرية من تاريخ 15 / 12 / 1443 هـ.

وزارة الدفاع تقديم الجامعيين بالمملكة

من خلال موقعها علي الإنترنت أعلنت إدارة القبول والتجنيد للقوات المسلحة tajnid.mod.gov.sa فتح باب التسجيل.

مجموعة من وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية لخريجي الجامعات.

يتم التقديم للعام الدراسي 1443هـ / 1444 هـ للحاصلين علي شهادة البكالريوس.

وكذلك لطلبة الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية.

وعلي الراغبين في الإلتحاق التقديم عبر الرابط والخطوات والشروط المعلنة بالفقرات التالية.

شروط التقديم لوزارة الدفاع لخريجي الجامعات

تضع الوزارة للتقديم بالقوات المسلحة شروط الالتزام بالتالي :

يجب أن يكون المتقدمين سعوديي الجنسية لأابوين ونشأة سعودية.

ويستثنى من شرط الجنسية من نشأ أو نشأت مع الوالد في خدمة المملكة بالخارج.

يشترط حسن السمعة والسلوك.

أن لا يكون محكوم عليه بأي جناية أو جريمة شرف أو أمانة.

عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 18 سنة ، مع الحد الأعلي لكل وظيفة.

لا يقبل الموظفين بأي وظيفة حكومية.

توافق المؤهل الدراسي مع متطلبات الوظيفة للالتحاق.

يجب علي الرجال ألا يكون متزوج من غير سعودية.

تحقيق معادلة اللياقة البدنية ” طول / وزن “.

أن لا يكون قد سبق فصل المتقدم / ه من الخدمة العسكرية.

تخطي المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.

وقد أعلنت وزارة الدفاع وظائف للرجال والنساء منذ شهرين ويمكن الاطلاع علي تفاصيلها.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الدفاع

بعد إعلان اللجنة المركزية بوزارة الدفاع في المملكة فتح باب الطلب للخريجين للتجنيد ، نقدم لكم فيما يلي خطوات التقديم لوزارة الدفاع :

الدخول علي رابط تقديم وزارة الدفاع التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية . اختيار مبوب الوظائف ، وتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك. قراءة كافة شروط التقديم على وزارة الدفاع. الضغط علي تقديم وملأ البيانات المطلوبة. رفع وإرفاق المستندات والشهادات الحاصلين عليها. الضغط علي تسجيل. لا يعني التقديم الترشح بالضرورة.

بشكل عام سيتم مراجعة البيانات والطلبات ، وسيتم إعلان المرشحين للمرحلة النهائية من خلال الأخبار علي موقع الوزارة.