استخراج تصاريح الحج وزارة الحج والعمرة 1443

استخراج تصاريح الحج، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن استقبال الطلبات الخاصة بتصريح الحج بواسطة المسار الإلكتروني الذي توفره الوزارة لجميع المواطنين والوافدين في المملكة، وتستعد المملكة خلال هذه الفترة لاستقبال العديد من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج خلال هذا العام، ويتم التسجيل في الحج بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، حيث تتيح الوزارة درجات للحجز لجميع الفئات يختار منها كل مواطن ما يناسبه، حيث لكل شريحة مبلغ محدد من أجل استخراج التصريح الخاص به، ومن خلال خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم طريقة استخراج تصاريح الحج.

استخراج تصاريح الحج

يستطيع جميع الراغبين باستخراج تصاريح الحج خلال العام الجاري في المملكة العربية السعودية، أن يقوموا بهذه الخطوات من أجل الحصول علي التصريح بشكل رسمي صحيح:

يجب الانتقال إلى المسار الإلكتروني الذي يخص حجاج الداخل: تسجيل دخول.

النقر على تبويب (تسجيل رغبة حج جديدة).

يجب أن تتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام الذي يخص التسجيل في المنصة.

النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

تحديد (طلب حجز تصريح حج) من القائمة المنسدلة.

يجب اختيار عدد الحجاج والمدينة التي يتم منها الحجز.

يتم تحديد برنامج الحج الذي يناسب كل شخص.

يجب التعرف إلي جميع برامج الحج المتوفرة والتعرف علي سعر كل حملة.

يجب أن يتم إدخال رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للوافد، بالإضافة إلي إدخال رقم الهوية الخاص بالحجاج المرافقين.

تسجيل تاريخ ميلاد لكل حاج.

يجب أن يتم إدخال رقم الجوال الذي تم تسجيله في منصة أبشر.

سداد فاتورة الحج وفق السعر الخاص بكل شريحة من شرائح الحملات المتاحة.

ثم النقر علي تأكيد الحجز.

أسعار حملات الحج

عملت وزارة الحج والعمرة بالسعودية علي تحديد أسعار الحج وتحديد سعر خاص لكل حملة علي حدة، وجاءت الأسعار وفق التفاصيل التالية: