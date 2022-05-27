تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية وعقوبة عدم التسجيل

تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية، حيث توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة تسجيل الموظفين الجدد في الهيئة، فبعد أن يتم تسجيل الموظف بالتأمينات يتم ضمان حقوق الموظفين الذين تم قيدهم والعاملين أيضاً في القطاع الخاص، علماً بأن عدم تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية يعمل علي توقيع غرامة مالية على كل فرد يتخلف عن التسجيل الإلكتروني الخاص بالهيئة، ويبحث عدد كبير من الموظفين وأصحاب الأعمال عن طريقة التسجيل الإلكتروني للموظفين في التأمينات الاجتماعية، علماً بأن التسجيل إلكتروني دون الذهاب لمقرات العمل، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية.

تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية

يمكن بشكل إلكتروني أن تتم إضافة مشترك سعودي في التأمينات الاجتماعية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، حيث يتم استهداف أصحاب الأعمال من أجل أن يتم إضافة الأشخاص السعوديين الذين يعملون لديهم في نظام التأمينات، وفيما يلي خطوات تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية:

يجب الدخول إلكترونيا لموقع التأمينات الاجتماعية: تسجيل دخول.

النقر علي تسجيل الدخول من أعلي صفحة الموقع.

اختيار التسجيل من خلال منصة (أعمال).

النقر علي تسجيل البيانات الخاصة بمشرف المنشأة والتي تشمل رَقَم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

النقر علي تسجيل دخول.

تحديد الاختيار لخدمة (إضافة أو استبعاد مشترك).

الضغط علي إضافة مشترك سعودي لم يتم تسجيله من قبل في التأمينات.

تطلب المنصة تسجيل بعض البيانات المرتبطة بالمنشأة مثل اسم المنشأة ورقم الاشتراك.

تسجيل البيانات التي تخص الشخص المراد تسجيله في الهيئة مثل الاسم والجنسية والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والأجر والمهنة وغيرها من البيانات الأخري.

وأخيرا تأكيد الضغط علي إضافة مشترك.

عقوبة عدم تسجيل موظف بالتأمينات

كشفت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توقيع عقوبة لمن لم يتم تسجيله من الموظفين التابعين للمنشآت العاملة في المملكة، علي أن يتم توقيع عقوبة مالية بغرامة مالية لا تزيد عن 10.000 ريال سعودي في حالة الامتناع أو التأخير عن تقديم البيانات التي تخص تسجيل موظف في التأمينات الاجتماعية، ويتم مضاعفة المبلغ في حالة تكرار المخالفة من جانب كل منشأة.