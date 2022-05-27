الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي التعاوني

الاستعلام عن التأمين الطبي، حيث تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الصحية التي توفرها وزارة الصحة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة مجلس الضمان الصحي التعاوني الإلكترونية عدد هائل من الخدمات الصحية التي تهم العديد من مواطني المملكة، وأحد أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي، حيث يكون لكل فرد هوية صحية محددة بمدة زمنية يتم تجديدها عند انتهاء المدّة الزمنية الخاصة بكل شخص، علي أن يتم الاستعلام عن مدة وصلاحية التأمين الصحي بشكل إلكتروني من خلال منصة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة السعودية، وعبر خطوات سهلة سنوضح لكم آلية الاستعلام عن التأمين الطبي.

الاستعلام عن التأمين الطبي

وضحت وزارة الصحة بأن خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي هي خدمة إلكترونية تتم من خلال المنصة الإلكتروني دون الذهاب لمقرات عمل الوزارة، علي أن يتم الاستعلام وفق الخطوات التالية:

الدخول لمنصة مجلس الضمان الصحي التعاوني: تسجيل دخول.

الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية بأعلي صفحة الموقع.

تحديد الخدمات الإلكترونية التي تخص المؤون لهم.

تحديد النقر علي خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

الضغط على الولوج إلى الخدمة.

يجب أن يتم إدخال رَقَم الهوية الوطنية أو رَقَم الإقامة في المكان المخصص لذلك.

يجب إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.

الضغط علي تبويب موافق.

سوف تقوم المنصة بعرض جميع المعلومات الخاصة والمرتبطة بالتأمين الطبي.

الاستعلام عن تأمين زائر

تتوفر خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي والصلاحية الخاصة به من حيث بداية التأمين وتاريخ انتهائه من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي توفرها المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات: