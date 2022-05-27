رابط إصدار مستند إصلاح سيارة بمنصة أبشر

إصدار مستند إصلاح من أبشر، حيث يعد بإمكان أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تعرضت السيارات الخاصة بهم إلى بعض الحوادث، أن يقوموا بالحصول على مستند رسمي من اجل البدء بإجراء بعض الإصلاحات التي تحتاج إليها السيارات، علي أن يتم ذلك وفق الشروط المتابعة والتي تحددها الإدارة العامة للمرور في المملكة، ويتوفر أداء هذه الخدمة بشكل إلكتروني سريع من خلال بعض الخطوات البسيطة علي منصة أبشر، التي تعد مرجع كبير وهام لجميع الخدمات التي تخص المرور والخدمات التابعة له، ومن خلال موقعنا سوف نبرز لكم الخطوات الأساسية التي من خلالها يتم إصدار مستند إصلاح من أبشر.

إصدار مستند إصلاح من أبشر

يتم العمل من جانب كل مواطن علي إصدار ورقة الإصلاح من منصة أبشر، علي أن يتم تفعيل هذه الخدمة من خلال اتباع الخُطوات الآتية:

يجب الدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.

تسجيل دخول من خلال بوابة أفراد.

تسجيل الدخول بواسطة حساب مالك السيارة من خلال خدمات المنصة الإلكترونية.

النقر على قسم الخدمات من خلال تبويب المركبات.

الضغط على خدمة (إدارة المركبات) من القائمة المنسدلة.

النقر على السيارة من قائمة المركبات.

الضغط على تبويب خدمة (استخراج إذن إصلاح المركبة).

يجب أن يتم التعرف علي الشروط الخاصة بأداء الخدمة ثم النقر على أيقونة إصدار الإذن.

النقر على إنشاء الطلب.

يتم التحقق من الطلب ثم التوجه لطباعته بعد ذلك.

حجز موعد لاستخراج إذن إصلاح سيارة

يتم العمل من جانب كل شخص علي حجز موعد بغرض زيارة المرور من أجل إصدار الورقة الخاصة بالإصلاح من خلال هذه الخطوات: