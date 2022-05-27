استعلام عن طلب زياره عائليه عبر موقع وزارة الخارجية السعودية

استعلام عن طلب زياره عائليه، احد الخدمات التي دائما ما يبحث عنها الكثيرين وهى الاستعلام عن طلب زيارة عائليه في المملكة العربية السعودية، ويتم البحث من خلال رقم الجواز أو رقم الطلب عن طريق رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa، ودائما ما تسعى الحكومة السعودية إلى تطوير خدماتها الإلكترونية من اجل تقديم افضل الخدمات لكل المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد على كافة الأشخاص منها استعلام تأشيرة الخروج والعودة، وزارة الخارجية السعودية تقوم بتسهيل الاجرائات الخاصة بطلب الزيارة العائلية لكل الأشخاص المقيمين في الأراضي السعودية، وتقوم بدارسة طلب الزيارة العائلية وتقرر بالموافقة أو الرفض على هذا الطلب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات استعلام زيارة عائليه عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

استعلام عن طلب زياره عائليه

حكومة المملكة العربية السعودية تعمل جاهده على تطبيق رؤية المملكة 2030 عن طريق تطوير خدماتها الإلكترونية وتطويرها بشكل مميز، وتقوم أيضا بتحديث كافة المنصات الإلكترونية في جميع الوزارات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات استعلام عن طلب زيارة عائليه وهى عن طريق الدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية وعمل بعض الخطوات التي سوف نوضحها من خلال السطور القادمة، حيث تعتبر خدمة استعلام عن طلب زيارة شخصيه أو عائليه من الأمور الهامة جدا داخل المملكة.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائليه بالمملكة

أولا تقوم بالدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية.

عقب الدخول إلى موقع الوزارة تقوم بالضغط على كلمة استعلام.

قم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم في المكان المخصص لها مع التدقيق في البيانات.

. ثم كتابة رقم الطلب وإدخال رقم السجل.

أَدخل كود التحقق الظاهر في الصورة.

قم بالضغط مباشرة على زر استعلام.

شروط طلب الزيارة العائلية بالمملكة

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد التقديم على طلب زيارة عائليه في المملكة العربية السعودية وهى كالتالي.