نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان المطور sbis كم باقي على صرف الدفعة السادسة للمقبولين مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر موعد نزول الضمان المطور sbis في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث يترقب كافة المتقدمين إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف دفعة جديدة من رواتب الضمان الاجتماعي الجديد، والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت اليوم عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمسجلين في النظام القديم ليصبح موعد انتهاء التقديم في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، ومن خلال ثقفني يمكن الحصول على رابط تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل في البرنامج، إلى جانب معرفة كم باقي على صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة المقبلة.

موعد نزول الضمان المطور sbis 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد تحديث العديد من الأمور التي تتعلق به مثل شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ومن هم المخاطبون والمستفيدون من البرنامج، وقد قامت بدراسة الأهلية والاستحقاق لأول دفعة تقدمت على البرنامج خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

كما أودعت معاش الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي الجديد في تاريخ العشرون من شهر يناير لعام 2022م، وبعد ذلك توالت في إصدار الأهلية لدفعات جديدة بشكل تدريجي، وقد أكدت الموارد البشرية على إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية على دفعات.

فبعد الانتهاء من التقديم وتعبئة الملف الموحد بنسبة مائة في المائة، تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلبات المقدمة إليها خلال مدة زمنية قدرها خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، كما يتم التحقق من صحة رقم الآيبان وهل تم ربطه بهوية المستفيد أم لا، وبعد ذلك يتم إصدار الأهلية وتتغير الحالة من تحت التدقيق إلى مؤهل أو غير مؤهل على حسب ما انتهت إليه اللجنة، ويجب العلم أنه كما يتم إصدار الأهلية على دفعات، يتم أيضاً صرف الضمان الاجتماعي المطور على دفعات.

وقد صرح العديد من المتقدمين والمتقدمات ممن صدر لهم قرار الأهلية والاستحقاق مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ عن نزول مبالغ الدفعة الخامسة لهم من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بينما هناك بعض المتقدمين لم يصرف لهم حتى الآن، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف البنوك.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هام: لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd بشكل ثابت كما هو الحال بالضمان الاجتماعي القديم، حيث يتم نزول رواتب الضمان الاجتماعي السابق في تاريخ الأول من كل شهر هجري، وقد يحدث أن تقوم الوزارة بإيداع الضمان الاجتماعي في موعد سابق على الموعد الرسمي، كما هو الحال بالأيام الجارية.

حيث تقوم الوزارة بإيداع المستحقات في الحسابات البنكية للمستحقين قبل حلول الأول من الشهر الهجري القادم “شوال” لتلبية المتطلبات قبل عيد الفطر المبارك، ويتوجب العلم أن معاش الضمان المطور يتم نزوله على دفعات، ففي حال الانتهاء من دراسة الأهلية لعدد من الطلبات المقدمة، فيتم تحويل الرواتب على الحسابات البنكية المسجلة بشكل مباشر، وقد تم صرف الضمان الاجتماعي المطور لدفعة جديدة اليوم.

لذلك يجب تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بتعبئة بيانات الدخول الخاصة بحسابك، ثم النقر على الطلبات للإطلاع على حالة الطلب والدفعات المالية، وفقد يكون قد تم الصرف لك ولكن لم تظهر مبالغ الدفعة الخامسة في الحساب البنكي إلى الآن، ويجب على الجميع التأكد من صحة رقم الآيبان حتى يتم اكتمال عملية التحقق بنجاح من الرقم حتى لا يحدث أي تعليق للدفعات المالية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة السادسة

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع مبالغ الدفعة الخامسة من الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين في حساباتهم البنكية في الرابع والعشرون من الشهر الميلادي الماضي (24 أبريل 2022م)، فمن المحتمل أن يتم صرف الدفعة السادسة بعد تاريخ العشرون من شهر مايو الجاري، حيث لم تحدد بشكل قاطع موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للمقبولين.

وقد ربطت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد صرف وإصدار نتائج الأهلية لنظام الضمان الاجتماعي المطور بالتاريخ الميلادي بدلاً عن الهجري كما هو الحال بالنسبة للضمان الاجتماعي القديم الذي يتم نزوله في الأول من كل شهر هجري، حيث تصدر نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدورة السادسة، ومن ثم يتم الصرف آلياً والتحويل للحسابات المصرفية للمستحقين ممن تم التحقق من حسابهم البنكي بنجاح.

تحديث 23 مايو 2022م: أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية الدفعة السادسة للضمان الاجتماعي المطور الخاصة بشهر اليوم اليوم الاثنين الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر شوال 1443هـ، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الضمان الاجتماعي الجديد سواء كان متقدماً جديداً أو مستفيداً بالدفعات السابقة، فيتاح له ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لمعرفة حالة الطلب هل مؤهل أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تتيح بوابة الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية إمكانية التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فمن يرغب في تسجيل دعم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ومن ثم البدء في إدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

كما يمكن من خلال موقع الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت الإلكتروني أيضاً استعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني وكلمة المرور “بيانات الحساب الشخصي”، فمن يرغب في الإطلاع على حالة الطلب لمعرفة هل هو “مؤهل أو غير مؤهل” أو يرغب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع عدد من الخطوات اليسيرة التي تبدأ أولاً بتسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على خيار تسجيل جديد وتعبئة البيانات اللازمة بالخانات المطلوبة (الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال)، ثم إنشاء كلمة المرور وكتابة رمز التحقق والتأشير بعلامة صح في مربع الشروط والأحكام، ثم النقر على “تسجيل”.

وسيتم إرسال رمز التفعيل على الجوال المسجل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، قم بإدخال رمز التفعيل والنقر على توثيق، وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ حساباً جديداً في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال كلمة التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول، ويتاح إمكانية تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات حساب أبشر للبدء في تعبئة بيانات الملف الموحد.

وبعد تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور، فيجب تعبئة بيانات الملف الموحد بنسبة 100% ببيانات صحيحة ودقيقة وموافقة للواقع، حيث يجب إدخال كافة المعلومات بجميع الخانات الموجودة بالملف والتي تبدأ بالمعلومات الشخصية وهي (الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال يبدأ بـ 05 والبريد الإلكتروني)، ثم إدخال الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم الإجابة على الأسئلة وإدخال رقم الآيبان، ثم الضغط على حفظ وفق ما هو موضح بالفيديو التالي:

وكما عرضنا فيما سبق وأكدنا على عدم تحديد موعد نزول الضمان المطور sbis hrsd بشكل ثابت، فيمكن الآن التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد وفق المعايير المعلنة، كما يمكن أيضاً التعرف على الحد المانع والحد الأقصى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة كم استحقاق الفرد، إلى جانب إمكانية الإطلاع على طريقة تقديم الضمان المطور 1443.

إعلان نزول مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

تم الإعلان عن طريق وكالة الأنباء السعودية واس الأخبار الملكية بشكل رسمي يوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ عن صدور أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بصرف معونة رمضان أو مكرمة الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان.

وقد بلغت قيمة المكرمة الملكية التي سيتم إيداعها خلال الساعات القليلة المقبلة 1000 ريال لعائل الأسرة و500 للتابع، ففي حال كان عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد، وقد تم صدور نتيجة الأهلية لهم بالاستحقاق والتأهل بالدفعة الخامسة، فسوف يتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لهم، ويكون مبلغ الاستحقاق هنا 1000 ريال للعائل و500 لكل تابع، إذا مجموع المكرمة الملكية لخمسة أفراد هو 3000 ريال.

وفي حال زيادة عدد التابعين عن أربعة أفراد فيتم إضافة مبلغ خمسمائة ريال لكل تابع يُضاف، ومن صدر له قرار الرفض بالدفعة الخامسة وعدم التأهل، وقام بتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وتم قبول الاعتراض نهائياً، فسوف يتم صرف الضمان الاجتماعي له اعتباراً من الدفعة الخامسة محل الاعتراض، بالإضافة إلى مبالغ المكرمة الملكية التي هي من حق مستفيدي الدورة الخامسة للضمان الاجتماعي المطور.

نزول الضمان المطور sbis الدفعة الخامسة

تم الإعلان من جانب حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نزول مستحقات الدفعة الخامسة من الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة ممن صدر لهم قرار الأهلية خلال الشهر الجاري وتم التحقق من رقم الآيبان الخاص بهم بنجاح.

حيث يجب أن يتم التحقق من رقم الحساب المصرفي حتى يتم تحويل معاش الضمان المطور للحساب البنكي مباشرةً دون حدوث أي تعليق للدفعات المستحقة، وفي حال تعليق الدفعات المالية لبعض المستفيدين فهذا يعني عدم صحة الآيبان المدخل أو عدم اكتمال الربط بهوية المستفيد من جانب البنوك، لذلك يتوجب على كافة المتقدمين الإطلاع على الدفعات المالية هل نزلت أم لا، إلى جانب التأكد من رقم الحساب المصرفي هل تم التحقق منه أم ما زال قيد التحقق أو لم يتم التحقق منه بعد.

وأكدت الوزارة على أنها تعمل في الوقت الحالي على تسريع عملية التحقق من رقم الحساب البنكي للمتقدمين بعد أن كانت هذه العملية تستغرق بعض الوقت، لذلك من الهام جداً التأكد من صحة رقم الحساب المصرفي عند تعبئة الملف الموحد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويجب على المؤهلين ممن صدر لهم قرار القبول ولم يتم إيداع المستحقات المالية في حسابهم البنكي الانتظار حتى تتم عملية التحقق من الآيبان بنجاح.

صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة

يترقب كافة المتقدمين على الضمان الاجتماعي الجديد صدور نتائج أهلية دفعة جديدة خلال الشهر الميلادي الجاري، حيث من المقرر أن يتم نزول الدفعة السادسة خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم بدء الصرف الآلي للمستحقين المتأهلين ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وتم التحقق من الآيبان بنجاح، وفور نزول الضمان المطور sbis hrsd الدفعة السادسة، سيتم إشعار متابعينا من خلال ثقفني.

ويوم الاثنين بتاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر شوال 1443هـ أصدرت وزارة الموارد البشرية نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة، وبذلك يمكن الآن لكافة المتقدمين الاستعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد الآن لمعرفة هل مؤهل أو غير مؤهل.