بعد التعديل.. موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر مايو 1443 وطريقة تحديث الحساب الشخصي

موعد نزول الضمان الاجتماعي، أصبح الكثيرين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443، ويعد معاش الضمان المطور واحد من أهم المبادرات التي قامت بإتباعها المملكة بهدف مساعدة كافة أسر المملكة الأشد فقرًا، وأيضاً لحرص المملكة على عدم ضياع أي من الموارد التنموية والاقتصادية، وهو ما سيصب في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وفي السطور التالية سوف نعرض موعد نزول الضمان الاجتماعي الذي سأل عنه الكثيرين تابعونا من خلال المقال.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

سوف يتم نزول معاش الضمان المطور الجديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 مايو 2022، وهو ما يوافق الأول من ذي القعدة 1443، وكان قد طالبت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المواطنين المستحقين لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور ضرورة المتابعة كافة القرارات الصادرة عنها بشكل رسمي.

طريقة تحديث الحساب الشخصي معاش الضمان المطور 1443

هناك البعض من المواطنين تساءلوا عن كيفية تحديث الحساب في معاش الضمان المطور، ونحن من خلال موقعنا سوف نعرض لكم الطريقة بالتفصيل، وتلك الطريقة جاءت كما يلي: