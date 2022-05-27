نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديل.. موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر مايو 1443 وطريقة تحديث الحساب الشخصي في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي، أصبح الكثيرين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443، ويعد معاش الضمان المطور واحد من أهم المبادرات التي قامت بإتباعها المملكة بهدف مساعدة كافة أسر المملكة الأشد فقرًا، وأيضاً لحرص المملكة على عدم ضياع أي من الموارد التنموية والاقتصادية، وهو ما سيصب في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وفي السطور التالية سوف نعرض موعد نزول الضمان الاجتماعي الذي سأل عنه الكثيرين تابعونا من خلال المقال.
موعد نزول الضمان الاجتماعي
سوف يتم نزول معاش الضمان المطور الجديد يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 مايو 2022، وهو ما يوافق الأول من ذي القعدة 1443، وكان قد طالبت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المواطنين المستحقين لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور ضرورة المتابعة كافة القرارات الصادرة عنها بشكل رسمي.
طريقة تحديث الحساب الشخصي معاش الضمان المطور 1443
هناك البعض من المواطنين تساءلوا عن كيفية تحديث الحساب في معاش الضمان المطور، ونحن من خلال موقعنا سوف نعرض لكم الطريقة بالتفصيل، وتلك الطريقة جاءت كما يلي:
- لابد في البداية الذهاب إلي صفحة الرسمية الخاصة بوزارة العمل السعودية.
- في حالة كان المستخدم قد قام بالتسجيل المسبق في الموقع، فهنا عليه القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه مثل إدخال رقم الهوية وكذلك إدخال كلمة المرور، ثم يتم بعدها الضغط فوق دخول.
- عقب الانتهاء من عملية تسجيل الدخول سوف يتم فتح الصفحة الخاصة بتحديث البيانات بشكل تلقائي، ثم بعدها يقوم المستخدم بملء جميع بياناته الشخصية مثل إدخال الاسم، وإدخال حالة السكن الذي يعيش به ونوعه.
- كما سوف يطلب من المستخدم ضرورة إدخال البيانات الخاصة بالحساب البنكي أو البنك الذي يريد التعامل معه.
- يتم بعدها إدخال بيانات دخله الشهري، ويتم الضغط فوق أيقونة التالي.
- سوف تظهر أمامه صفحة خاصة بالشروط والأحكام، لابد من قراءتها والموافقة، ثم النقر فوق حفظ.
- بعد ذلك سوف يظهر للمستخدم بعد الموافقة على جميع الشروط والأحكام صفحة تخبره أنه قد تم تحديث جميع البيانات الخاصة به بنجاح.
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