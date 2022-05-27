نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “qiyas” موقع مركز قياس أستعلام نتائج أختبار القدرات العامة الورقي 2022 الفترة الثانية qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موقع مركز قياس من أهم المواقع الإلكترونية اليوم الجمعة 2022/05/27 في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان نتيجة أختبار القدرات العامة الورقي 2022 الفترة الثانية، والتي تم إعلانها أمس للطلاب عن طريق رسائل sms، واليوم يتم الاستعلام الإلكتروني عنها برقم السجل المدني عبر المركز الوطني للقياس، ونحن عبر موقعكم #ثقفني# سنقدم لكم رابط الاستعلام المحدث وألية أستخراج النتائج بطريقة سهلة وبسيطة.

كانت عناية المستفيدين في هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن موعد فتح موقع إعلان النتائج للطلاب، الذين أدوا الاختبارات الورقية في 2022/04/06 الماضي، وأعلنت أيضاً عن موعد التسجيل الجديد للاختبارات المحوسبة القادمة للطلاب، وفيما يلي طريقة الاستعلام عبر المركز الوطني للقياس.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 23, 2022

رابط موقع مركز قياس

الدخول على الموقع الإلكتروني services.qiyas.sa .

. النقر على تسجيل دخول.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على نتائج الاختبارات وتحديد الاختبار الورقي الفترة الثانية.

لتظهر لك تفاصيل النتيجة بالدرجات.

نتائج أختبار القدرات العامة الفترة الثانية 1443

يعتب أختبار القدرات العامة من أهم الاختبارات لخريجي الشهادة الثانوية العامة داخل المملكة، فهو الاختبار الذي على أثر نتيجته يتم الالتحاق بالتعليم العالي الجامعي، فهذا الاختبار يحدد القدرة التحليلية والاستدلالية المرتبطة بالتعليم للطالب في جزئية الفظي والكمي.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

مواعيد مهمة: ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد مهمة:



ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 25, 2022

في ظل بحث وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير التعليم في المملكة، أعلنت عن تدشين أختبار “نافس” لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، من أجل خلق روح التنافس بينها وتقويم مدى التحصيل العلمي للطلاب في جميع المدارس، في مجال “القرأة، الرياضة، العلوم” وتشمل الاختبارات عينة من كل مدرسة من مدارس المملكة.

وزارة التعليم السعودية

تهدف وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للقياس من أختبارات القدرات العامة قياس، مدى أستيعاب الطلاب للمواد التي درسوها، ووضع الخطط اللازمة لتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 التي تهدف لتطوير التعليم داخل المملكة، لتنبؤ السعودية المكانة اللائقة بها بين الدول المتقدمة في مجال التعليم، الذي يعد قاطرة التنمية والتقدم لأي دولة ترغب في النهوض في كافة المجالات، وإلي هنا نكون وصلنا لختام المقال نرجو أن نكون وفقنا وقدمنا معلومة مفيدة.