نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “qiyas” موقع مركز قياس أستعلام نتائج أختبار القدرات العامة الورقي 2022 الفترة الثانية qiyas.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح موقع مركز قياس من أهم المواقع الإلكترونية اليوم الجمعة 2022/05/27 في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان نتيجة أختبار القدرات العامة الورقي 2022 الفترة الثانية، والتي تم إعلانها أمس للطلاب عن طريق رسائل sms، واليوم يتم الاستعلام الإلكتروني عنها برقم السجل المدني عبر المركز الوطني للقياس، ونحن عبر موقعكم #ثقفني# سنقدم لكم رابط الاستعلام المحدث وألية أستخراج النتائج بطريقة سهلة وبسيطة.
كانت عناية المستفيدين في هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد نشرت من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن موعد فتح موقع إعلان النتائج للطلاب، الذين أدوا الاختبارات الورقية في 2022/04/06 الماضي، وأعلنت أيضاً عن موعد التسجيل الجديد للاختبارات المحوسبة القادمة للطلاب، وفيما يلي طريقة الاستعلام عبر المركز الوطني للقياس.
مواعيد تهمك:
سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare)
مواعيد تهمك:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 23, 2022
سترسل نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- يوم الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢م. pic.twitter.com/cVSUHsvKFo
رابط موقع مركز قياس
- الدخول على الموقع الإلكتروني services.qiyas.sa.
- النقر على تسجيل دخول.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.
- الضغط على نتائج الاختبارات وتحديد الاختبار الورقي الفترة الثانية.
- لتظهر لك تفاصيل النتيجة بالدرجات.
نتائج أختبار القدرات العامة الفترة الثانية 1443
يعتب أختبار القدرات العامة من أهم الاختبارات لخريجي الشهادة الثانوية العامة داخل المملكة، فهو الاختبار الذي على أثر نتيجته يتم الالتحاق بالتعليم العالي الجامعي، فهذا الاختبار يحدد القدرة التحليلية والاستدلالية المرتبطة بالتعليم للطالب في جزئية الفظي والكمي.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
مواعيد مهمة:
ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8
— العناية بالمستفيدين (@EtecCare)
مواعيد مهمة:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 25, 2022
ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8
في ظل بحث وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب لتطوير التعليم في المملكة، أعلنت عن تدشين أختبار “نافس” لجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، من أجل خلق روح التنافس بينها وتقويم مدى التحصيل العلمي للطلاب في جميع المدارس، في مجال “القرأة، الرياضة، العلوم” وتشمل الاختبارات عينة من كل مدرسة من مدارس المملكة.
وزارة التعليم السعودية
تهدف وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للقياس من أختبارات القدرات العامة قياس، مدى أستيعاب الطلاب للمواد التي درسوها، ووضع الخطط اللازمة لتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة الاستراتيجية 2030 التي تهدف لتطوير التعليم داخل المملكة، لتنبؤ السعودية المكانة اللائقة بها بين الدول المتقدمة في مجال التعليم، الذي يعد قاطرة التنمية والتقدم لأي دولة ترغب في النهوض في كافة المجالات، وإلي هنا نكون وصلنا لختام المقال نرجو أن نكون وفقنا وقدمنا معلومة مفيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “qiyas” موقع مركز قياس أستعلام نتائج أختبار القدرات العامة الورقي 2022 الفترة الثانية qiyas.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.