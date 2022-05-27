موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور والجديد برقم الهوية

يتساءل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن موعد نزول الدفعة الجديدة لشهر مايو الجاري، وذلك ما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتجيب على تساؤلات المواطنين عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة لتوضيح شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور وطريقة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم وبالتفاصيل من خلال هذا المقال.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد فحص الطلبات المقدمة من جانب المواطنين السعوديين للاستفادة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور، فمن المقرر صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من يوم الخامس والعشرون من الشهر الجاري، وحتى الواحد والثلاثون من شهر مايو الحالي، وسيتم إيداع الدفعات في الحسابات النبكة المسجلة والخاصة بالمستفيدين.

التقدم في نظام الضمان الاجتماعي المطور والجديد 1443

سوف نوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أخيار منصة الدعم والحماية الاجتماعية والدخول عليها.

تسجيل حساب جديد.

ملأ البيانات المطلوبة أمامك.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تسجيل الحساب البنكي الخاص بالمواطن لإيداع الدفعات فيه، ويشترط أن يكون حساب بنكي نشط.

الضغط على تقديم الطلب.

وسيتم مراجعة طلبك والبيانات المقدمة فيه والرد على صاحب الطلب في أقرب وقت.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية

الضمان الاجتماعي المطور مقدم لأصحاب الجنسية السعودية. يشترط أن يكون راتب رب الأسرة لا يزيد عن 1100 ريال، ودخل كل فرد من أفراد الأسرة لا يزيد عن 550 ريال سعودي. يشترط تقديم معلومات صحيحة أثناء عملية التسجيل ليتم الموافقة على الطلب. يستثني من شرط الجنسية زوجات المواطنين السعوديين حاملين الجنسيات الأخرى من الأرامل والمطلقات.

أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين

هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، تتمثل تلك الحالات في: