موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور sa شروط التسجيل في المنصة الجديدة sbis.hrsd برقم الهوية

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عمر شويل - جدة يتساءل المواطنين السعوديين عن موعد الضمان الاجتماعي المطور، وقد اهتمت وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية لتقديم كل الدعم والضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين الغير قادرين على التعايش مع الوضع الاقتصادي الحالي نظرًا لتفشي جائحة كورونا، ورفع حالة الفرد من فرد خامل إلى فرد نشيط ومنتج في المجتمع.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

عملت منصة وزارة التنمية الاجتماعية على قبول طلبات التقديم في تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 والعمل على فحص طلبات المستحقين للدعم من الأفراد المتقدمين والهدف من هذا الدعم هو حصول المواطنين على الدعم المادي لهم الذي يعمل على رفع المستوى الاقتصادي لهم، وعند حصول المستحقين على قبول الطلب خاصتهم سوف يتم إيداع المبالغ الخاصة بالدعم المادي في حسابهم البنكي، وقد صممت اللجنة التنفيذية للقرار على ضرورة وجود حساب بنكي ساري لتحويل المبالغ المستحقة عليه، وينزل الدعم في منتصف الشهر الميلادي تقريباً.

شروط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الموارد البشرية إنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي التابع للملكة السعودية العربية، وذلك من يوم السبت 15 ربيع ثاني الموافق 20 من شهر نوفمبر الماضي وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين بضرورة عمل نظام الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين، وقد أصدرت التشريعات الخاصة بشؤن المواطنين على ضرورة وضع برنامج الهدف منها النهوض بالحالة الاقتصادية

بالمواطن وخدمة المجتمع المحلي، وتدريب المواطنين للحصول على الوظائف المناسبة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لمساعدتهم، وصرحت الوزارة أنها ستعلن عن قبول الدفعات المقدمة للدعم بشكل تدريجي، وسوف يتم نزول الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية، وتقديم الدفعات البنكية اللازمة لكل مواطن سعودي ولم تصرح الوزارة بموعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للأفراد المستحقين الجدد في وقت معين ولذلك يجب على المتقدمين الاطلاع على كل ما هو جديد وإذا تم قبول الطلب وتم إنزال المبالغ المستحقة سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم.

ولم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التنمية البشرية موعد محدد لانتهاء التقديم في طلبات التسجيل الخاص بالضمان الاجتماعي، وإنه يمكنك التقديم في أي وقت للالتحاق بطلبات التسجيل.