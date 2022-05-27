التقديم على مساعدة محمد بن سلمان ولي العهد 20 ألف ريال والتي تهدف إلى الوقوف بجانب أبناء الوطن السعودي من الشباب؛ حيث يوجد الكثير من المساعدات المالية والعينية التي يقدمها ولي العهد الملك محمد بن سلمان ـ أيده الله وحفظه ـ للمواطنين؛ لكي يدعم بها الشباب ويصل مبلغ مساعدة ولي العهد 20,000 ريال سعودي وهي مقدمة بشكل أكبر للشباب حديث الزواج والذي لا يجد ما يسد متطلبات الحياة الضرورية وأيضًا الشباب المقبل على الزواج؛ حتى يتمكنوا من بَدْء حياة أسرية مستقلة وسعيدة وسوف نقوم من خلال مقالنا هذا بموقع ثقفني بتقديم جميع ما يخص هذه المساعدة من شروط وخطوات التقديم عبر الرابط الرسمي بالتفصيل.

التقديم على مساعدة محمد بن سلمان

القيام بالولوج المباشر على المنصه الرئيسية الإلكترونية سند محمد بن سلمان.

اختيار أيقونة مبادرة برنامَج سند الزواج والنقر عليها.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد.

سيظهر للشخص على الشاشة الموجودة أمامه نموذج بيانات عليه القيام بتعبئته.

تسجيل رقم هاتف الجوال الخاص به.

ادخال الاسم رباعي الخاص بصاحب الطالب.

تسجيل تاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي إذا تطلب الامر ذلك،

في نهايه الخطوات على الشخص القيام بالتأكيد على صحه الجميع البيانات التي قام بادخالها والنقر على زر تأكيد صحه البيانات.

سيصل الشخص رساله نصيه على رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله مدون بها رمز التحقق المرئ خاص به.

يقوم بإدخال رمز التحقق الذي وصله والقيام بالنقل على تسجيل الطالب

شروط الحصول على مساعدة محمد بن سلمان

يوجد بعض الشروط قامت منصة سند محمد بن سلمان بوضعها للموافقة على طلب مساعدة سند الزواج ، وعلى كل مواطن من يريد التقديم والاستفادة من هذه المساعدة القيام باستيفائها كاملة وقت تقديم الطلب، وتشمل هذه الشروط ما يلي: