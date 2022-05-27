الراجحي للخدمات الإدارية تعلن عن توافر وظائف للرجال والنساء من حملة الثانوية العامة فأعلى

أعلنت شركة الراجحي للخدمات الإدارية الآن عن توفير فرص جديدة للشباب. وفتح باب التوظيف وذلك للرجال والنساء، في العديد من الوظائف الإدارية المختلفة . وذلك لحملة الثانوية العامة والدبلومات والبكالريوس أيضا من الرجال والنساء، للعديد من الوظائف المختلفة في مجموعة بنوك الراجحي بمدينة الرياض. وذلك ضمن مجموعة من الشروط المحددة للقبول بالوظائف المنشورة ،والتي سيتم التقديم عليها خلال فترة معينة فقط وبعدها لن تقبل طلبات توظيفية أخرى بها. ولا يشترط الخبرة في الوظائف المطلوبة بقطاع الراجحي للبنوك ولكن يجب توافر بعض الاشتراطات الأخرى التي سنعرضها عليكم . وقد أعلنت شركات الراجحي للخدمات الإدارية أن راتب الوظائف المعلن عنها يصل إلى 6000 ريال سعودي شهريا.

وظائف الراجحي للخدمات الإدارية 1443

أعلنت شركة الراجحي للخدمات الإدارية عن حاجتها لشغل عدة وظائف تحت مسمى ( تنفيذي مبيعات ) . وهي وظيفة للجنسين الرجال والنساء في مدينة الرياض تحت بند وظائف متعددة. لا يشترط تخصص محدد لتلك الوظيفة أو الحصول على خبرة ، فقط يشترط تواجد شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالريوس. تعتمد تلك الوظيفة على معرفة بيع المنتجات للعملاء ، وعمل عقود اتفاقيات وصفقات مع الشركات الرقمية التي توفر حلول لمشاكل العملاء. ومتابعة جميع المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة. بالإضافة إلى الاستماع لشكاوى العملاء ومحاولة إيجاد حلول مناسبة من أجل تحقيق رضاء العميل. ويجب توافر بعض الشروط العامة في الموظف وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء من الرجال أو النساء

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالريوس

لديه قدره على العمل الجماعي والتواصل الاجتماعي

لديه معرفة حول المنتجات التي يتم بيعها

يمتلك مهارة البيع والتفاوض والمحادثة بشكل جيد مع العميل

التقديم على وظائف الراجحي الإدارية 1443

يتم التقديم على وظيفة تنفيذي مبيعات التي أعلنت عنها الراجحي الآن بشكل إلكتروني. من خلال الموقع الرسمي لشركة الراجحي للخدمات الإدارية . وذلك بدءا من يوم الأربعاء 24/10/1443 ويستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوعان من تاريخ البداية. وبعدها يتم عمل المقابلات الشخصية وتصفية المتقدمين للتعيين في الوظائف المذكورة بفروع الراجحي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.