نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية بوزارة الدفاع 1443-1444 في المقال التالي
تقديم الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية، حيث أعلنت اللجنة المركزية الخاصة بقبول الطلاب من جميع الكليات العسكرية؛ واللجنة الخاصة بقبول الجامعيين في وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن بداية فتح باب القبول والتقديم الخاص بالعام الدراسي الجديد عام 1443 -1444هـ، وقد كشفت وزارة الدفاع، في بيان لها عبر منصة تويتر بأن التقديم سوف يكون للخريجين الجامعيين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس من أجل الالتحاق في الخدمة العسكرية، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 10/11/ 1443هـ، والتقديم أيضاً لطلبة الكليات العسكرية الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل العلوم الطبيعية، بداية من يوم الخميس الذي يوافق يوم 15/12/ 1443هـ، وسوف نوضح لكم رابط تقديم الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية.
تقديم الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية
دعت وزارة الدفاع جميع الأشخاص الذين لديهم رغبة في التسجيل والالتحاق في وزارة الدفاع من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاصة باللجنة، ويتم التسجيل بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلي منصة التقديم التالية: بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة.
- تحديد الاختيار للتقديم في الخدمة العسكرية للعام الجديد 1443-1444.
- تحديد التقديم سواء الجامعيين أو طلبة الكليات العسكرية.
- ملء نموذج التقديم الإلكتروني وتسجيل جميع البيانات الشخصية التي تطلبها منصة القبول للتقديم.
- ثم النقر علي تأكيد التسجيل ومتابعة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.
شروط التقديم بوزارة الدفاع
يتم التقديم في وزارة الدفاع لجميع الخريجين من الجامعات ولطلبة الكليات العسكرية في بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط ما يلي:
- يتم التقديم لجميع الأفراد من حاملي الجنسية السعودية.
- التقديم للجامعين للحاصلين على شهادة البكالوريوس فقط.
- يشترط التقديم لطلبة الكليات العسكرية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو العلوم الطبيعية فقط.
- يتوجب أن يتميز المتقدم بحسن السيرة والسلوك.
- عدم تورط أي اسم من المتقدمين بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
- ألا يعمل المستفيد بأي جهة عمل حكومية أو خاصة خلال التقديم في الوزارة.
- تناسب طول المتقدم مع الوزن عند التقديم.
- قدرة المتقدم علي الانضمام للخدمة العسكرية وخلوه من أي أمراض تمنع انضمامه.
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