نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المشتريات من شركة كوارا شراء أيفون 13 Pro Max وتقسيط المبلغ في المقال التالي
تمنح شركة كوارا عملائها عدة مميزات تجعلها الواجهة المفضلة لدى الجميع، حيث تقدم لعملائها إمكانية التمويل للمشتريات بشكل عام أو شراء هاتف أيفون من طراز برو ماكس ١٣ بنظام التقسيط المريح، كما تتيح شركة كوارا إمكانية التعامل مع أكبر وأبرز منافذ بيع الجوالات داخل المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى التعامل المباشر مع مكتبة جرير التي تشتهر بتقديم العروض والخصومات الحصرية كل أسبوع، لذلك نجد هناك إقبال متزايد من العملاء والمواطنين للحصول على تمويل المشتريات من شركة كوارا.
طريقة التقدم للطلب بتقسيط أيفون برو ماكس ١٣
تمتاز شركة كوارا الجديدة للتمويل الشخصي وتمويل الأفراد بتقدميها للعديد من الخدمات الرائعة للعملاء، حيث يمكن للعميل شراء أيفون برو ماكس 13 وتقسيط المبلغ لشركة كوارا، كما يمكنه أيضاً شراء أي عرض من عروض جرير والاستفادة من أي عروض أخري.، فهناك طريقه سهلة ومبسطة يتم اتباعها بدقه حتى يتمكن العميل من تقديم طلب تقسيط جهاز أيفون برو ماكس من شركة كوارا، وتتمثل تلك الطريقة في تتبع الخطوات التالية:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة كوارا للتمويل.
- من القائمة الرئيسية قم باختيار كلمة التمويل.
- قم بالضغط على التمويل الخاص بالأفراد وذلك من القائمة المنسدلة من قائمة التمويل والتي تحتوى على عدة خيارات تمويلية.
- قم بقراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- الضغط على تقديم طلب جديد.
- سوف يتم تحويل العميل إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الشخصية حيث توجد خانات فارغة يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف الجوال و الجنسية.
- يتم تحديد منفذ البيع المراد استلام جهاز الآيفون منه.
- يتم تحديد القطاع الوظيفي الذي ينتمي إليه العميل سواء أن كان قطاع عام أو قطاع خاص.
- يتم تحديد تاريخ بداية العمل.
- تحديد تاريخ نهاية العمل.
- الضغط على إرسال نموذج.
- بعد تقديم الطلب سوف يتم مراجعته ثم الرد على العميل بالموافقة أو الرفض وفي حالة الموافقة سوف يتم إرسال رسالة تحدد الموعد المقرر ذهاب العميل فيه إلى منفذ البيع واستلام جهاز الآيفون برو ماكس ١٣.
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