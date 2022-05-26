تمويل المشتريات من شركة كوارا شراء أيفون 13 Pro Max وتقسيط المبلغ

تمنح شركة كوارا عملائها عدة مميزات تجعلها الواجهة المفضلة لدى الجميع، حيث تقدم لعملائها إمكانية التمويل للمشتريات بشكل عام أو شراء هاتف أيفون من طراز برو ماكس ١٣ بنظام التقسيط المريح، كما تتيح شركة كوارا إمكانية التعامل مع أكبر وأبرز منافذ بيع الجوالات داخل المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى التعامل المباشر مع مكتبة جرير التي تشتهر بتقديم العروض والخصومات الحصرية كل أسبوع، لذلك نجد هناك إقبال متزايد من العملاء والمواطنين للحصول على تمويل المشتريات من شركة كوارا.

طريقة التقدم للطلب بتقسيط أيفون برو ماكس ١٣

تمتاز شركة كوارا الجديدة للتمويل الشخصي وتمويل الأفراد بتقدميها للعديد من الخدمات الرائعة للعملاء، حيث يمكن للعميل شراء أيفون برو ماكس 13 وتقسيط المبلغ لشركة كوارا، كما يمكنه أيضاً شراء أي عرض من عروض جرير والاستفادة من أي عروض أخري.، فهناك طريقه سهلة ومبسطة يتم اتباعها بدقه حتى يتمكن العميل من تقديم طلب تقسيط جهاز أيفون برو ماكس من شركة كوارا، وتتمثل تلك الطريقة في تتبع الخطوات التالية: