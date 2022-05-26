برنامج كفالة من بنك البلاد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهم مزايا التمويل. تضم المملكة العربية السعودية العديد من البنوك وكذلك الشركات التي تقدم العديد من القروض المختلفة. كما يعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر هذه البنوك حيث إنه يضم العديد من العملاء. كما يرجع السبب وراء أهمية بنك البلاد هو تقديمه للكثير من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة والعديد من العروض. ويأتي على رأس جميع هذه الخدمات برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قدمه البنك لعملائه. وذلك من أجل تقديم المساعدة لمن لديه الرغبة في البدء بعمل مشروع خاص به وليس لديه تمويل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تفاصيل برنامج كفالة وكذلك أهم مزاياه.كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا برنامج سداد المديونية من بنك البلاد وأهم الشروط المطلوبة وطريقة الحصول عليه.

برنامج كفالة من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد للعملاء الخاصة به خدمة جديدة ومميزة وهي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث يوفر البنك تمويل يصل قيمته إلى 15 مليون ريال سعودي يتم تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكان ذلك بهدف مساعدة من لديه الرغبة في تنفيذ مشروع خاص به ولكن ينقصه المال لتنفيذ مشروعه. كما أن هذا التمويل يأتي تحت مسمى برنامج كفالة. وهو برنامج تم تقديم من أجل تعزيز قطاع تقنية الأعمال والعمل على تطويره أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن برنامج كفالة هو برنامج تم تقديمه من قبل وزارة المالية. كما كان الهدف وراء ذلك هو مساعدة البنوك وتشجيعهم لكي يقدموا برامج تمويل المشروعات. كما أن البرنامج لا يقتصر على مجال محدد دون غيره فهو مقدم لدعم مختلف المجالات والأنشطة.

أهم مزايا البرنامج

كما هناك العديد من المزايا التي يقدمها برنامج كفالة والتي يمكننا عرضها كما يلي: