شروط قرض العاطلين عن العمل وخطوات التقديم لطلب التمويل بدون فوائد

يبحث عدد كبير من الرجال والنساء عن أفضل تمويل شخصي يساعدهم على المعيشة ودفع الأقساط شهريا حتى لا يتأثر الدخل الشهري للمتقدم لطلب التمويل، كما أنه يوجد منهم العاطلين عن العمل، والذي يرغب بشدة في الحصول على أي وظيفة أو عمل خاص به صغير ليحصل على مبلغ مالي من عمله يدخره لتحقيق أحلامه، فقد قام البنك المركزي بتوثيق عدد معين من البنوك والشركات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، والتي توفر تمويل شخصي للشباب أو المتقاعدين أو النساء، وذلك حتى يتمكن كل منهما من تحقيق جميع أحلامه بدون قلق أو خوف من سداد الأقساط الشهرية، ولذلك قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير تمويل للعاطلين عن العمل والذين بدون أي راتب حتى يحصلوا على مبلغ مالي ولكن بشروط معينة.

تمويل العاطلين عن العمل

قام بنك التنمية الاجتماعية المتواجد داخل المملكة العربية السعودية بتوفير عدد كبير من التمويلات المتاحة لجميع الأفراد، قرض للنساء بدون فوائد، والتي تناسب الجميع بأقل شروط ممكنة لمساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة من تحقيق مستوى معيشي مناسب لهم في ظل الظروف الاقتصادية، وقد قام بتوفير منتجات عديدة منها التمويل الاجتماعي والذي ينقسم إلى تمويل الأسرة، وكنف، والترميم، وآهل، والزواج، فكل تمويل يهدف إلى فئة معينة من الأشخاص، ويمكنك التوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية وتختار التمويل الذي ترغب به مع تقديم كفيل لك إذا كنت تعمل بوظيفة بقطاع خاص، أما إذا كنت تعمل بوظيفة حكومية فلا يتم تقديم كفيل لذلك.

شروط تمويل العاطلين عن العمل

حتى تحصل على تمويل إذا كنت بدون وظيفة فيمكنك تقديم ضامن في بداية الأمر ويكون عامل بوظيفة حكومية حتى يقم بكفالتك في حالة إذا كنت لم تستطع سداد التمويل، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها هي أن تكون سعودي الجنسية، والعمر لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما، قرض للمتقاعدين بدون كفيل، ويتم تقديم وثيقة العمل الحر، ويكون لديك حساب بنكي، وتقديم ضمان للتمويل، والتمويل متاح لك حتى مبلغ 120 ألف ريال برسوم إدارية فقط ولا يتم دفع أي فوائد فقط هو مبلغ الرسوم والذي يتم خصمه قبل إرسال المبلغ إلى المستفيد، ويجب أن يكون السجل الائتماني جيد، كما يجب أن لا تكون مدين لبنك التنمية بأي من القروض الأخرى، ويمكنك أن تشترك في الحوافز التابعة للبرنامج حتى تحصل على المزيد من الدعم المالي والمعنوي.

خطوات الحصول على تمويل العاطلين عن العمل

من خلال بنك التنمية الاجتماعية يمكنك التقديم لطلب تمويل العمل الحر ويتم الدخول عبر النفاذ الموحد وتقديم طلب الحصول على التمويل، وسوف يتم فحص طلبك والتأكيد من أهليتك للتمويل وهل تستحق أم لا وإذا ك انت بالموافقة يتم إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة، وسوف يتم إرسالها عبر البريد، وبعدها يتم إرسال المبلغ إلى المستفيد أو الوكيل عنه.