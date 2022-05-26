نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 ألف ريال لكافة عملاء إمكان بلا كفيل وبلا تحويل للراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة إمكان للتمويل بالسعودية عدة منتجات تمويلية للأفراد فتقدم شركة إمكان التمويل الشخصي المصغر والتمويل الشخصي الإضافي وكذلك التمويل التأجيري ونتحدث من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني عند التمويل الشخصي المصغر الذى يتميز بأنه لا يشترط وجود كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وهناك العديد العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا.

25 ألف ريال لكافة عملاء إمكان بدون كفيل

توفر شركة إمكان للتمويل أسرع تمويل شخصي اونلاين حيث يستطيع المتقدم من التقديم على طلب التمويل لدى إمكان من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل على الجوال وأيضاً التسجيل بالتطبيق ثم طلب التمويل كما يحصل المتقدم على الموافقة السريعة على طلب التمويل ومن ثم التحكم في مبلغ التمويل وأيضاً في طريقة السداد.

شروط التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

يحتاج العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل توافر عدد من الشروط من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل المصغر.

كذلك يشترط أن يكون المواطن المتقدم عمره لا يقل عن 25 عام عند التقديم.

كما يشترط أيضاً أن يكون أقصى سن المتقدم هو 60 عام.

يشترط كذلك أن يكون المواطن المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه مصدر دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

خطوات طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان

لا يحتاج المواطن الراغب في طلب التمويل الشخصي من إمكان إلى التوجه إلى أى فرع من فروع شركة إمكان ولكن يستطيع المواطن من طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق تحميل تطبيق إمكان وإتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل.

كذلك التسجيل من خلال التطبيق.

طلب التمويل الشخصي المصغر.

ثم بعد الحصول على الموافقة الفورية.

يتم التحكم في مبلغ التمويل إلكترونيا.

مميزات التمويل الشخصي من شركة إمكان

القرض الشخصي المصغر من شركة إمكان يتميز بالعديد من المزايا وهي