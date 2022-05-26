موعد نزول راتب الضمان المطور لشهر يونيو – ذي القعدة 1443 والذي ينتظره المقبولين في أهلية المرحلة الأخيرة من الضمان المطور، التسجيلات الجديدة، وأيضا المشمولين بالحصول على المعاش الضماني في الشهور الماضية، وتقوم وزارة الموارد البشرية ولتنمية الاجتماعية شهريا بتحديد الموعد المناسب لصرف الراتب في المواعيد الجديدة للصرف.

“موعد نزول راتب الضمان المطور” الاستعلام عن الدفعات المالية (ذي القعدة) sbis.hrsd.gov.sa

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير المساعدات المطلوبة للمواطنين، والتي يكون من شأنها أن يتم تقديم الوظائف للفقراء أو تقوم بتوفير الرواتب للمحتاجين من غير ذي الدخل، وقامت بتطوير المنظومة لتشمل الموظفين من ذوي الدخل المنخفض، وتم تحديد الحد الأدنى للدخل والحد الأقصى، وقد قامت بتحديث المنظومة في نوفمبر 2021 لتشمل فئات أكبر من المحتاجين.

تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تطالب الوزارة المسجلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالنظام القديم بتحديث بياناتهم في المنظومة الجديدة، للضمان المطور، لضمان استمرار حصولهم على الراتب.

قامت بفتح باب التسجيلات الجديدة للراغبين في الحصول على راتب الضمان وفق المعايير الجديدة.

تم إضافة فئات جديدة للمشمولين بالدعم مثل الموظفين أصحاب الحد الأدنى من الدخل الشهري، 550 ريال للفرد المستقل و1100 ريال لرب الاسرة.

يجب في النظام الجديد تسجيل راتب الزوجة وجميع الدخل المكتسب وغير المكتسب.

تقوم المطلقة أو الأرملة بإثبات استقلالية المنزل لضمان حصولها على راتب كامل وليس احتسابها فرد ضمن الأسرة.

يكون من حق الباحث عن العمل، العاطل، الحصول على راتب مؤقت لحين الالتحاق بالبرامج التجريبية والتأهيلية للوزارة.

موعد نزول راتب الضمان المطور الجديد

الموعد بالتقويم الميلادي الميعاد بالتقويم الهجري الأربعاء 1 يونيو 2022 الأربعاء الثاني من ذي القعدة 1443.

الاستعلام عن إيداع معاش الضمان 1443