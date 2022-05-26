عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أعلان وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وكذلك لجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1443\1444، للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس وكذلك طلبة الثانوية العامة في الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية.

تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq

— وزارة الدفاع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين والثانوية afca.mod.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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