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رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين والثانوية afca.mod.gov.sa

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين والثانوية afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد أن أعلان وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وكذلك لجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1443\1444، للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس وكذلك طلبة الثانوية العامة في الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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