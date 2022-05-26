نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطنين والمقيمين.. شركات التمويل العقاري المعتمدة من مؤسسة النقد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكننا القول أن شركات التمويل العقاري المعتمدة من مؤسسة النقد تًعد هي الشركات القائمة على طرح العديد من الخدمات التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، وتلك التمويلات يتم منحها لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية وهذا بغرض دعم الجميع للتمكن من شراء بيوت واراضي، على أن يتم سداد ثمن التمويل على أقساط متساوية متفق عليها في العقد المبرم.

شركات التمويل العقاري المعتمدة من مؤسسة النقد

يجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشركات السعودية التي تمد يد العون لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن حصر تلك الشركات فيما يلي:

شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري

في الواقع أن هذه الشركة تعتبر واحدة من افضل شركات التمويل العقاري المعتمدة لدى صندوق النقد السعودي، حيث أنها تقوم على طرح الكثير من الخدمات التمويل العقاري والتي صُنفت بالخدمات المدعومة بأقساط شهرية تتناسب مع كافة الطبقات، كما أنها تقدم تسهيل في سداد القط الشعري ليكون بنسبة ضئيلة من الراتب الشهري وقد تهدف الشركة بذلك التخفيف عن العميل.

الشركة السعودية لتمويل المساكن

تقدم الشركة السعودية لتمويل المساكن العقارية وذلك وفق وثيقة معتمدة من مؤسسة النقد السعودي، كما أنها تقدم القرض العقاري لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية والمقيمين بها، حيث انها تعتبر واحدة من افضل شركات التمويل في السعودية فهي أقدم منزل الشخص وأسرته على أن يتم سداد قيمة التمويل على هيئة أقساط شهرية من الراتب.

شركة دار التمليك العقاري

تُعد شركة دار التمليك العقاري هي احد شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية والتي مكنت من الحصول على المركز الثالث في قائمة الشركات الموثقة من صندوق النقد، ويمكن التواصل مع الشركة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 7001562953.

شركات التمويل العقاري للمقيمين بالمملكة العربية السعودية

قد تم طرح العديد من شركات التمويل العقاري بالسعودية والتي تمتح قرض تمويل عقاري للمقيمين بالسعودية ومن ضمنهم ما يلي: