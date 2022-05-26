نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سعودي سنوياً في المقال التالي
في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن قرار حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من يوم 22 مايو الجاري 2022م بناءا على المرحلة الأولى فقط، وأضاف إلى ذلك أن نقضي القرار بفرض مبالغ مالية قد تصل إلى 9600 ريال سعودي مخصص سنوياً، وهذا للعديد من أنواع العمالة المنزلية، وأشار إلى ذلك أن هذا القرار تم تنفيذه بعد الموافقة من خلال مجلس الوزراء السعودية بشكل عام قبل عدة أسابيع، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتقديم طلب الاعتراض على الأهلية للضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أن نقوم بعرض كافة الخطوات اللازمة للتقديم.
العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سنوياً:
- جميع المواطنين السعوديين الذين لديهم عمالة منزلية، يعفى نهائياً من هذا المبلغ، ما لم يتجاوز عدد العمالة لديه 4 عمال.
- في حالة إذا كان عدد العمالة للشخص السعودي 4 عاملين، بناءا على ذلك سوف يتم دفع 9600 ريال سعودي وهذا في العام الواحد، عن كل عامل يزيد عن العامل الرابع.
- سوف يتم إعفاءه المستفيد المقيم مز هذه الرسوم ما لم يتجاوز عدد العمالة لديه عن شخصين فقط.
- في حالة إذا تجاوز عدد العمالة لدى الشخص المقيم عدد 2 عمال، بناءا على ذلك يتم دفع حوالي 9600 ريال سعودي عن كل عامل بعد العامل الثاني.
وقد تجد الإشارة إلى أن قانون الموارد البشرية بالمملكة بعض الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية طبية داخل المملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن وزارة الموارد قامت بإعفاء العديد من حالات الإحتياجات الخاصة التي تتطلب عدداً من العمالة يفوق العدد المذكور في الوقت الحالي.
كيفية تقديم طلب الاعتراض :
- يجب على المستفيد الدخول على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.
- يجب على المستفيد إضافة بيانات المشترك سواء كان( اسم المستخدم وكلمة المرور).
- النقر على أيقونة “تسجيل”.
- يجب بعد ذلك الضغط على حساب المستفيد.
- يجب تقديم طلب الاعتراض.
- يجب على المستفيد تحديد نوع الاعتراض لاهليه الضمان أو القيمة المالية.
- يجب إدخال البيانات المطلوبة مع تقديم سبب طلب الاعتراض.
- ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة “تقديم طلب الاعتراض” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنواع العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سعودي سنوياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.