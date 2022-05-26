أنواع العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سعودي سنوياً 

في الفترة الأخيرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن قرار حيز التنفيذ بشكل رسمي ابتداء من يوم 22 مايو الجاري 2022م بناءا على المرحلة الأولى فقط، وأضاف إلى ذلك أن نقضي القرار بفرض مبالغ مالية قد تصل إلى 9600 ريال سعودي مخصص سنوياً، وهذا للعديد من أنواع العمالة المنزلية، وأشار إلى ذلك أن هذا القرار تم تنفيذه بعد الموافقة من خلال مجلس الوزراء السعودية بشكل عام قبل عدة أسابيع، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتقديم طلب الاعتراض على الأهلية للضمان الاجتماعي بالمملكة، حيث أن نقوم بعرض كافة الخطوات اللازمة للتقديم.

العمالة المنزلية المفروض عليها 9600 ريال سنوياً:

جميع المواطنين السعوديين الذين لديهم عمالة منزلية، يعفى نهائياً من هذا المبلغ، ما لم يتجاوز عدد العمالة لديه 4 عمال. في حالة إذا كان عدد العمالة للشخص السعودي 4 عاملين، بناءا على ذلك سوف يتم دفع 9600 ريال سعودي وهذا في العام الواحد، عن كل عامل يزيد عن العامل الرابع. سوف يتم إعفاءه المستفيد المقيم مز هذه الرسوم ما لم يتجاوز عدد العمالة لديه عن شخصين فقط. في حالة إذا تجاوز عدد العمالة لدى الشخص المقيم عدد 2 عمال، بناءا على ذلك يتم دفع حوالي 9600 ريال سعودي عن كل عامل بعد العامل الثاني.

وقد تجد الإشارة إلى أن قانون الموارد البشرية بالمملكة بعض الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية طبية داخل المملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن وزارة الموارد قامت بإعفاء العديد من حالات الإحتياجات الخاصة التي تتطلب عدداً من العمالة يفوق العدد المذكور في الوقت الحالي.

كيفية تقديم طلب الاعتراض :