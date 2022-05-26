نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين 2022 ٬ حجز وإصدار تصريح حج للمواطنين والمقيمين 2022 ، أصبح من الممكن الآن الحصول على تصريح حج للمواطنين والمقيمين عبر الإنترنت بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. من خلال موقع ثقفني سنتعرف على كيفية حجز واستخراج تصريح الحج لعام 2022 وشروط الحصول على التصريح وبعض التفاصيل الأخرى.

ما هي تصريح حج للمواطنين والمقيمين

أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية خدمة إصدار و حجز الحج إلكترونياً للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

وذلك للسُماح لهم بأداء مناسك الحج والعمرة بعد انقطاع دام نحو عام بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد ، وفق عدد من الشروط التي وضعتها المملكة والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال

شروط استخراج تصاريح الحج 2022

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على تصريح الحج ، وهي كالتالي :

يجب أن يتلقى مقدم الطلب اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وفق الآليات التي تضعها الدولة لفئات التطعيم ، ويتم تحصينه أو تحصينه ممن أكملوا جرعة واحدة أو تم تحصينهم وتعافوا تمامًا من الوباء.

التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تحددها الدولة والتي تشمل ارتداء الكمامة أثناء أداء مناسك الحج والتباعد الاجتماعي.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج هذا العام 60 ألف حاج فقط.

السن المسموح للحج بين 18 و 65 سنة.

تقديم ما يثبت أن مقدم الطلب لا يعاني من أي أمراض مزمنة.

كيفية استخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية كيفية الحصول على تصريح الحج 1443 هـ باتباع الخطوات التالية:

دخول علي المسار الإلكتروني لحجاج الداخلي.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

انتقل إلى علامة التبويب خدمات الحجز.

حدد رمز طلب الحجز.

تسجيل عدد الحجاج والمدينة.

حدد رمز برنامج الحج المناسب.

قم بتضمين جميع البيانات المتعلقة بالحجاج في المساحة المتوفرة.

اكتب أرقام الهوية وتاريخ ميلاد الحجاج.

انقر فوق علامة التبويب طلب التسجيل.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح الحج

فيما يلي المستندات المطلوبة للحصول على تصريح حج لعام 1443 هـ للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية :

تقرير طبي يوضح فصيلة دم مقدم الطلب. إحضار شهادة صحية تثبت أن مقدم الطلب قد تلقى كافة تطعيمات التهاب السحايا. إرسال عدد 2 صورة شخصية مقاس 4 * 6 إذا كان المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية. إحضار جواز سفر السعودي وأوراق إقامة المقيم. تقديم شهادة تؤكد تلقي مقدم الطلب لقاح الأنفلونزا الموسمية. تقديم استمارة تصريح الحج 1443 والتي يمكن الحصول عليها إلكترونياً من خلال المسار الإلكتروني. تصريح من صاحب العمل الذي يعمل لديه المقيم في المملكة.

تكلفة تصريح الحج للمقيمين

حُدِّدت أسعار تصاريح الحج والمقيمين لعام 2022 على النحو التالي: