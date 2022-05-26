رابط توثيق عقد العمل عبر منصة مدد وكيفية الاستعلام عن العقود 2022

توثيق عقد العمل عبر منصة مدد يهتم الكثير من المواطنين والمنشآت المختلفة في المملكة العربية السعودية بالتعرف على كيفية استخدام منصة مدد الالكترونية في توثيق عقد العمل وكذلك الاستعلام عن العقود، حيث تعتبر منصة مدد الإلكترونية واحدة من أهم المنصات التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية في اطار تطوير العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص داخل أراضي المملكة لتتم بشكل إلكتروني، حيث تقدم منصة مدد مجموعة مميزة من الخدمات التي تتمثل في توثيق العقود الخاصة بالعمل وكذلك العمل على الاستعلام عن العقود، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية توثيق عقد العمل عبر منصة مدد وكيفية الاستعلام عن العقود 2022.

توثيق عقد العمل عبر منصة مدد

تعد منصة مدد من أهم الانظمة الالكترونية الحديثة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم الكثير من الخدمات للشركات مثل خدمات توثيق العقود وخدمات ادارة البيانات الخاصة بالمنشأة، ومجموعة من الخدمات التي تسهل على الاشخاص اجراءها بالطرق التقليدية، ومن اهم الخدمات التي تقدمها منصة مدد ما يلي.

الخدمات التي تتعلق بتوثيق العقود للعاملين وذلك سواء من داخل السعودية أو خارجها.

بالإضافة الى خدمة حماية الأجور.

كما تتيح منصة مدد خدمات الدفع عبر الإنترنت.

كما تتيح منصة مدد خدمات الدفع عبر الإنترنت. وتساهم منصة مدد بشكل كبير في خدمات إدارة شؤون الموظفين.

بالاضافة الى تقديم خدمات إدارة الرواتب.

كما نجد أن أهم الخدمات خدمة إصدار المحفظة الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن توثيق عقد العمل عبر منصة مدد

ولعل أهم الخدمات التي تقدمها منصة مدد الالكترونية للمنشآت والاشخاص في المملكة العربية السعودية هو الاستعلام عن توثيق عقد العمل، حيث يتم الاستعلام بسهولة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.