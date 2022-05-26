نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة كوارا للتمويل تقسيط ايفون 13 برو Max المميزات وأبرز الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة كوارا للتمويل تقسيط ايفون 13 برو Max بألوان وإصدارات متعددة متوفرة لدى الكثير من الجهات المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية، مثل موبايلي تقسيط ايفون 13 أو الشركات التي اعتمدتها كوارا للتمويل، مثل تقسيط جرير للأجهزة الذكية، التي تتضمن على مجموعة متنوعة من الإصدارات الجديدة والتي سبق نزولها للأسواق منذ سنوات وعند تقديم طلب تقسيط ايفون 13 لا بد من تحقق بعض الشروط في العميل، لهذا ينبغي معرفة شروط تقسيط كوارا الجديدة أو شروط ايفون 13 برو ماكس تقسيط.

شركة كوارا للتمويل تقسيط ايفون 13 برو Max

لكي تحصل على سيولة نقدية من خلال الشركة لا بد من معرفة الشروط والأحكام، كما أن هناك شروط خاصة بتقسيط المشتريات أو الاستفادة من عروض التسوق الإلكترونية، فأما ما يخص قيمة التمويل النقدي فهي تصل إلى ربع مليون ريال سعودي لتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يخص شركة كوارا للتمويل تقسيط ايفون 13 برو Max فالمقصود بها هو تمويل التسوق بدون دفعة أولى وبدون الكفيل، وقيمته تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو على حسب الشركة المعتمدة لديها، فالقيمة على سبيل المثال تختلف من شركة الاتصالات السعودية عن مكتبة جرير.

مميزات تقسيط جوالات كوارا

إذا كان العميل وافد في السعودية ويعمل في قطاع خاص أو حكومي فيمكنه تسجيل طلب إلكتروني للحصول على تقسيط المشتريات من خلال شركة كوارا، وأيضًا الخدمة متوفرة للمواطن السعودي بدون كفيل، ويستطيع الجميع سداد قيمة الأقساط على مدار ثلاث أعوام.

وقد سهلت الشركة كافة الإجراءات المطلوبة لطلب التمويل وأكدت أن كافة حلول التمويل المتوفرة لديها متوافقة مع الأحكام الإسلامية، ولكن لا بد من معرفة الشروط المطلوبة للقبول في كافة البرامج.

شروط تقسيط كوارا السعودية

رواتب جميع الشرائح المتقدمة للحصول على تقسيط المشتريات ينبغي ألا تكون أقل من 5000 ريال سعودي، ولكن قد يختلف الحد الأدنى لدى الشركاء وفترة العمل مختلفة من عميل لآخر، إذ أن الموظف الحكومي فترة العمل له ثلاثة أشهر بحد أدنى لكي يتم السماح له بالتقديم، بينما المقيم فترة العام هي عامين لدى الشركة والسن لا يقل عن خمسة وعشرين سنة، ويحصل كافة العملاء على الحد الأدنى للتمويل وهو 2500 ريال سعودي.