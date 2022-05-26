نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن الدعم السكني لشهر شوال 1442هـ، يبحث الكثير من المواطنيين السعوديين عن رابط الاستعلام عن الدعم السكني لاسيما بعد أن أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن البدء في إيداع الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ/ مايو 2022م ويمكن معرفة ذلك بالاستعلام من خلال موقع برنامج سكني أو التطبيق الخاص بهم المقدم من جانب وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودي والذي أطلق في عام 2017.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ

يمكن الدخول لرابط الاستعلام عن الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لبرنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، هذا وقد بدأ إيداع الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية اعتبارًا من 24 مايو الجاري 2022 الموافق 23 شوال 1443هـ.

شروط التسجيل في الدعم السكني

وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية فإن التسجيل في الدعم يخضع لشروط وجب توفرها في المستفيد وهي كالآتي:-

الجنسية السعودية شرط أساسي للمتقدم

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم قد أتم الـ25 عامًا

أن لا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته ضمن المستفيدين من الدعم السكني

لايمكن لمن يملكون منزل سكني خلال الخمس سنوات الأخيرة الحصول على الدعم

في حال وفاة الوالد يجب على الأبناء التقديم على الدعم السكني

أن لا يكون دخل المتقدم مرتفع وبالتالي يستطيع الحصول على سكن جديد

يمكن لعائل الأسرة التقديم على الدعم كذلك النساء الأرامل والمطلقات

أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سكني سابق

ما هو برنامج سكني

يهدف برنامج سكني إلى تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات السكنية المتنوعة للمواطن السعودي والتي تشمل المستشار العقاري وإصدار الشهادات الخاصة بضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول والحصول على عروض أسعار الجهاد التمويلية فضلا عن إصدار عقود الأراضي إلكترونيًا والاستفادة من خدمات التصاميم الهندسية والمقاول المعتمد، كذلك يتم تمويل المستفيدين بالشراكة مع البنوك والمؤسسات الممولة ويقوم صندوق التنمية العقارية بسداد أرباح التمويل عن المستفيد كليًا أو جزئيًا، كما يتم تحديد الدعم حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والعمر، ويكون الدعم 100 % لمنخفضي ومتوسطي الدخل وذلك حسب أنظمة ولوائح الصندوق.

قدمنا لكم في المقال السابق رابط الاستعلام عن الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ بعد إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن البدء في إيداع الدعم السكني لشهر شوال 1443هـ مايو 2022م.