نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تؤثر القروض والالتزامات المالية على الدعم؟ حساب المواطن يحسم الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرد المسؤولون عن برنامج حساب المواطن على جميع استفسارات المستحقين للدعم عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومن بين الاستفسارات، سؤال مغرد يقول “إذا دخل الزوجة يذهب جزء منه للقرض العقاري والبرنامج يطلب دخل التابعين كامل، هل يتأثر الدعم؟”.

برنامج حساب المواطن يكشف حقيقة تأثير القروض على الدعم

وكشف برنامج حساب المواطن عن أنه لا يُنظر إلى القروض والالتزامات المالية عند دفع الاستحقاقات الشهرية للمستفيدين من البرنامج، مؤكدًا ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الرّاتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

تفاصيل دفعة مايو 2022 من حساب المواطن

وأودع حساب المواطن الدفعة 54 يوم الثلاثاء 10 مايو 2022م، في حسابات المستحقين المكتملة طلباتهم، وقد بلغت مليار و800 مليون ريال سعودي، فيما وبلغ عدد المستفيدين 10.2 مليون مستفيد وتابع، أمّا إجمالي التعويضات المدفوعة بأثرِ رجعِي عن الدّفعة السّابقة 53 فبلغ نحو 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين مُنذ انطلاقته في ديسمبر 2017م، أكثر من 118 مليار ريال سعودي، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وحصل 76% من المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليون و900 ألف رب أسرة بنسبة 94%، وبلغ عدد التابعين 8 ملايين و100 ألف مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، ونسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فبلغت نسبتهن 8%، وبلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، ونسبة الذّكور المستقلّين 56%، فيما حصل 83% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل، وحصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن عددًا من الشروط والضوابط للحصول على الدعم الشهري، ومنها ما يلي: