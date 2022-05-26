نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد بشأن العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، تمديد خيار العد الذاتي لتعداد السعودية 2022م، 6 أيام أخرى تنتهي يوم يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين، إذ كان العد ينتهي يوم الأربعاء 25 مايو.

تمديد العد الذاتي لتعداد السعودية 2022

ورغم قرار الهيئة العامة للإحصاء في بتمديد العد الذاتي لعداد السعودية 2022، فقد أشارت الهيئة إلى أن العدّ الميداني سيكون مستمرًّا حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات، وذلك عبر زيارات الباحثين الميدانيين إلى الوحدات السكنية، وأشادت الهيئة بوعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعداد، وإقبالهم المتزايد على عملية العدّ من خلال ملء الاستمارة إلكترونيًّا، واستقبال الباحثين الميدانيين والتعامل معهم وَفق ما يُسهم في إنجازهم لواجبهم الوطني.

استجابة لتفاعلكم تم تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022 لغاية 31 مايو. بادروا الآن بالمشاركة من خلال الرابط: https://t.co/MlLTscNMLt

#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) استجابة لتفاعلكم تم تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022 لغاية 31 مايو.



بادروا الآن بالمشاركة من خلال الرابط: https://t.co/MlLTscNMLt

#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 25, 2022

تعبئة استمارة التعداد السكاني في السعودية

ويسّرت الهيئة قنوات مختلفة لمساعدة المواطنين والمقيمين على ملء استمارة التعداد والإجابة عن الاستفسارات المتعددة، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالتعداد 2022، وعبر الرقم الموحد 920020081 الذي يمكن التواصل عن طريقه من أي مكان في المملكة، إضافة إلى حسابات على قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة إلى أن الدخول إلى موقع العد الذاتي يحتاج إلى حساب في أبشر لرب الأسرة، ليتمكن المشارك من الحصول على رمز الاستجابة السريع عبر بوابة نفاذ، أو عن طريق التسجيل في بوابة تِعداد السّعودية واستكمال ملء البيانات.

كيفية المشاركة في ملء استمارة العد الذاتي 2022

ومن الممكن المشاركة في ملء استمارة العد الذاتي إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتعداد السعودية 2022. النّقر على أيقونة العد الذاتي. استكمال عملية تسجيل الدخول عن طريق منصة بوابة الهيئة العامة للإحصاء أو النفاذ الوطني الموحد. والنّقر على أيقونة شارك الآن. الذهاب إلى استمارة العد الذاتي. ملء استمارة التعداد بالبيانات المطلوبة.

البيانات المطلوبة لملء استمارة العد الذاتي 2022

وتحتاج استمارة العد الذاتي للتعداد في المملكة العربية السعودية، إلى بيانات محددة، وهي: