نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد بشأن العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 للمواطنين والمقيمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة قررت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، تمديد خيار العد الذاتي لتعداد السعودية 2022م، 6 أيام أخرى تنتهي يوم يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين، إذ كان العد ينتهي يوم الأربعاء 25 مايو.
تمديد العد الذاتي لتعداد السعودية 2022
ورغم قرار الهيئة العامة للإحصاء في بتمديد العد الذاتي لعداد السعودية 2022، فقد أشارت الهيئة إلى أن العدّ الميداني سيكون مستمرًّا حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات، وذلك عبر زيارات الباحثين الميدانيين إلى الوحدات السكنية، وأشادت الهيئة بوعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم مع التعداد، وإقبالهم المتزايد على عملية العدّ من خلال ملء الاستمارة إلكترونيًّا، واستقبال الباحثين الميدانيين والتعامل معهم وَفق ما يُسهم في إنجازهم لواجبهم الوطني.
استجابة لتفاعلكم تم تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022 لغاية 31 مايو.
بادروا الآن بالمشاركة من خلال الرابط: https://t.co/MlLTscNMLt
#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi)
استجابة لتفاعلكم تم تمديد فترة العد الذاتي في #تعداد_السعودية_2022 لغاية 31 مايو.— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 25, 2022
بادروا الآن بالمشاركة من خلال الرابط: https://t.co/MlLTscNMLt
#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت
تعبئة استمارة التعداد السكاني في السعودية
ويسّرت الهيئة قنوات مختلفة لمساعدة المواطنين والمقيمين على ملء استمارة التعداد والإجابة عن الاستفسارات المتعددة، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالتعداد 2022، وعبر الرقم الموحد 920020081 الذي يمكن التواصل عن طريقه من أي مكان في المملكة، إضافة إلى حسابات على قنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الدخول إلى موقع العد الذاتي يحتاج إلى حساب في أبشر لرب الأسرة، ليتمكن المشارك من الحصول على رمز الاستجابة السريع عبر بوابة نفاذ، أو عن طريق التسجيل في بوابة تِعداد السّعودية واستكمال ملء البيانات.
كيفية المشاركة في ملء استمارة العد الذاتي 2022
ومن الممكن المشاركة في ملء استمارة العد الذاتي إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية لتعداد السعودية 2022.
- النّقر على أيقونة العد الذاتي.
- استكمال عملية تسجيل الدخول عن طريق منصة بوابة الهيئة العامة للإحصاء أو النفاذ الوطني الموحد.
- والنّقر على أيقونة شارك الآن.
- الذهاب إلى استمارة العد الذاتي.
- ملء استمارة التعداد بالبيانات المطلوبة.
البيانات المطلوبة لملء استمارة العد الذاتي 2022
وتحتاج استمارة العد الذاتي للتعداد في المملكة العربية السعودية، إلى بيانات محددة، وهي:
- البيانات الخاصة بالتنقل والإقامة.
- وبيانات الخصائص السكانية.
- كذلك تحتاج إلى البيانات المرتبطة بالتوظيف.
- والبيانات الخاصة بالخصائص السّكنية للمسكن، مثل: عدد الغرف، والمصدر الخاص بالتيار الكهربائي.
- بيانات خاصّة بمستوى التعليم.
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