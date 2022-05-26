طرق التواصل مع حساب المواطن لاستقبال استفسارات المستفيدين قبل موعد صرف الدفعة الجديدة

يحتاج عدد كبير من مستفيدي برنامج حساب المواطن السعودي التواصل مع لبرنامج لكي يتم تقديم الاستشارات المختلفة المتعلقة بالحصول على الدعم، وفي هذا الإطار فقد خصص برنامج حساب المواطن أكثر من قناة يمكن من خلالها التواصل من قبل المستفيدين، حتى يتم استقبال الاستفسارات والطلبات من خلالها، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من ضمن أهم البرامج المميزة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية لتقديم الدعم لبعض الفئات في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور قنوات التواصل مع حساب المواطن لاستقبال استفسارات المستفيدين.

طرق التواصل مع حساب المواطن لاستقبال استفسارات المستفيدين

وقد أصدر حساب المواطن أربعة قنوات يتم من خلالها التواصل مع المستفيدين لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لمختلفة، حيث يتم التواصل من خلال القنوات المعلنة والتي جاءت على النحو التالي.

الطريقة الأولى للتواصل هي الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن والمخصص لكي يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المختلفة التي يرغب بها المستخدمين من خلال الموقع.

القناة الثانية وهي التواصل مع خدمة المستفيدين والتي تكون متاحة للمستفيدين على مدار اليوم بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء يوميا.

الطريقة الثالثة للتواصل وهي التواصل مع برنامج حساب المواطن من خلال الرقم الرسمي الذي يتيح التواصل للحصول على الدعم، وهو الرقم 19912.

كما يمكن ان يتم التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ويتيح برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن الأهلية من قبل المستخدمين المتقدمين للحصول على الدعم، وذلك بسهولة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالحساب، وذلك للتأكد من الضوابط والشروط التي تم تحديدها من قبل البرنامج، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.