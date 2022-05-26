نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحكام الحصول علي تأشيرة حج داخل دولة قطر في المقال التالي
شروط الحصول علي تأشيرة حج في قطر, تكثر عملية البحث في هذه الأوقات من كل عام من أجل أن يتعرف المسلمين في قطر علي الشروط التي يتم وضعها كل سنة للحصول علي تأشيرة حج بيت الله الحرام, حيث تختلف شروط الحج في كل عام عن العام الذي يكون قبله, فقد تم وضع شروط جديدة لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وذلك بسبب جائحة كورونا التي حلت علي جميع العالم, ومن ضمن عمليات البحث التي يتم البحث عليها في محرك البحث جوجل هو كم تبلغ تكلفة الحج في قطر لهذا العام, وتختلف أيضا مصاريف ورسوم الحج من عام لآخر نظراً لتغير الأحوال الاقتصادية في جميع البلاد العربية.
شروط الحصول علي تأشيرة حج من دولة قطر
يجب أن يقوم كل من لديه النية في الذهاب إلي بيت الله الحرام للحج أن يقوم بقراءة كل ما جاء في الشروط التي حددتها الحكومة القطرية من أجل اقتناء الأشخاص الذين سيسمح لهم بالحصول علي تأشيرة الحج, وجاءت الشروط علي النحو التالي.
- تم تحديد الأعمار التي سيتم قبولها وإعطائها تأشيرة الحج علي النحو التالي, أن يكون اكبر سن للأشخاص الذين تتم قبولهم هو خمس وستين عاماً, بينما يكون اقل عمر يتم قبوله هو ثمانية عشر عاماً.
- سيتم قبول طلبات الأشخاص الذين لم يحجوا من قبل وأي شخص قام بالحج من قبل فلم يتم قبوله.
- أن يكون المتقدم قد حصل علي لقاح كورونا, ولابد أن يكون هذه اللقاح من ضمن اللقاحات التي تعتمدها وزارة الصحة السعودية.
- يقوم المتقدم بإجراء فحص PCR وهو الفحص المسؤول عن الكشف عن لقاح كورونا وذلك قبل السفر بمدة لا تزيد ولا تقل عن اثنين وسبعين ساعة.
- يشترط أن تأتي نتيجة التحليل سلبيه.
- أن يقوم الذين تتم قبولهم اتباع الإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا, وان يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض قد تنقل العدوة لغيره.
- دفع رسوم الحصول على تأشيرة الحج في قطر والتي تم تقديرها لهذا العام والتي من المتوقع أن تكون بين 26 ألف ريال إلي 18 ألف ريال.
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