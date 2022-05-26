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عمر شويل - جدة طرق الإفصاح عن العقار في حساب المواطن، يبحث العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حساب المواطن – المعني بإيصال الدعم لمستحقيه من الأسر والبيوت المتعسرة – عن الطريقة التي من خلالها يمكنهم الإفصاح عن العقارات المسجلة باسمهم في برنامج حساب المواطن، أوضح حساب المواطن على موقع التغريدات المصغر “تويتر” أنه بإمكان المستفيد الإفصاح عن تسجيل العقار باسمه عبر البوابة الإلكترونية.

طرق الإفصاح عن العقار في حساب المواطن

يمكن تسجيل بيانات الإفصاح عن العقار عبر اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل دخول

تفاصيل الطلب

بيانات العقارات

ادخل نسبة التملك الخاصة بك

طرق إضافة تابع في حساب المواطن

في وقت سابق أعلن حساب المواطن أن طرق إضافة تابع مولود جديد يمكن القيام بها باتباع 4 خطوات وهي كالآتي:-

تفاصيل الطلب

بيانات التابعين

إضافة التابعين

قم بالضغط على إضافة ثم حفظ من خلال رابط حساب المواطن

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج الدعم السعودي قد أقر في وقت سابق عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق وشملت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرون من شهر مارس لعام 2020.

ومن ضمن تعديلات البرنامج التي أضافها البرنامج مؤخرًا إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه 18 عامًا أو أكثر وذلك من خلال رفع أحد الإثباتات التي تشمل (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) وذلك شرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

قدمنا لكم في المقال السابق طرق الإفصاح عن العقار في حساب المواطن السعودي بالنسبة للمتسفيدين من الدعم وذلك عبر الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة واتباع الخطوات سابقة الذكر فضلًا عن طرق إضافة تابع أو مولود جديد للحساب كذلك تحدثنا عن الضوابط الجديدة التي وضعها حساب المواطن مؤخرًا والتي تتعلق بتعليق التسجيل وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق فضلًا عن تقديم إثباتات تثبت الإستقلالية بالنسبة للأفراد المستقلين.