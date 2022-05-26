نتائج اختبارات القدرات عبر مركز قياس وطريقة الاستعلام عن النتائج بالخطوات

نتائج اختبارات القدرات هو أمر يرغب بمعرفته العديد من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن تلك الاختبارات عبارة عن بعض الاختبارات الذهنية التي يقوم الطلاب بأدائها للقبول في الجامعات المختلفة في المملكة، وتعتمد تلك الاختبارات الذهنية علي قياس قدرات الطلبة والطالبات في بعض المواد المقررة مثل ” مادة اللغة العربية – مادة الرياضيات – مادة العلوم”، ويتم إعلان هيئة تقويم التعليم عن الموعد المحدد للحصول علي نتائج القدرات.

نتائج اختبارات القدرات عبر قياس

من خلال المقال يمكنك التعرف علي بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية، وقد ذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الرسمي الخاص، اختبار القدرات له أهمية كبيرة وترجع أهميته هذه الاختبارات في التالي

قياس مستوي الطلبة والطالبات في السنتين الأخيرتين من مرحلة التعليم الثانوي.

كما تم إعداد الاختبار حتي يصبح معياراً دقيقاً لجميع الطلبة والطالبات.

يساعد الاختبار الجهات المعنية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور علي الاختيار الأفضل.

تشترط الجامعات والكليات المختلفة في المملكة العربية أو خارجها من أداء اختبار القدرات، لخريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والنظري.

يركز الاختبار علي معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن التفوق في موضوع معين من خلال قياس القدرة علي فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية.

حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

التعاون المثمر بين هيئة تقويم التعليم ووزارة التعليم يعمل علي رفع جودة التعليم والتدريب لأغلي المستويات بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نتائج اختبارات القدرات وموعدها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الجامعات المعترف بها في الكويت، قد أشار المركز الوطني للقياس الي انه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال ارسل الرسائل النصية علي الرقم المسجل في ملف الطالب، ويمكن للطالب أداء الاختبار أكثر من مرة ويمكن إعطاء الطالب خمس فرص لأداء اختبار القدرات العامة، أما الاختبار التحصيلي يحصل الطالب علي أربع فرص، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار، وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443 هجريا، نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الخاص بـ”الفترة الثانية”، وبدوره حرص حساب العناية بالمستفيدين على أن يجيب على كافة استفسارات المتابعين بشأن الاختبارات ومواعيد التسجيل فيها ومواعيد النتائج وغيرها.