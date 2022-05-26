بموافقة فورية 100 ألف ريال بدون كفيل بالتقسيط بلا تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي

تمنح شركة البيت الأهلي للتمويل للسعوديين والمقيمين في المملكة التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة فهذا التمويل الشخصي من ضمن الخدمات التي تقدمها لجميع الجنسيات في المملكة كذلك بمزايا مختلفة ومتعددة حيث يمتاز التمويل بأنه يتراوح من مبلغ 5 آلاف ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي كما يمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع تعاليم الإسلام كما تسمح الشركة بتوفير التمويل الشخصي للعاملين بالمملكة في حساباتهم الخاص بدون شرط جهة العمل داخل السعودية كما يتم التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم وبدون تحويل راتبك الشهري بالتقسيط الميسر لجميع العملاء من مختلف الجنسيات من خلال موقع شركة البيت الأهلي للتمويل.

أهم الشروط الواجبة للتمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي

تشترط شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي فأكثر وذلك من أجل الموافقة على التمويل الإستهلاكي المرابحة كذلك للحصول على المزايا التمويلية المتعددة بالشركة ومن أهمها توفير التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة حتى خمسة سنوات كحد أقصى للسداد وسوف نوضح في مقاله اليوم جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 21 عام ويصل إلى 65 عام كأحد تعليمات شركة البيت الأهلي للتمويل.

يجب أن يكون المتقدمين يمتلكون دخل ثابت شهري يساوي 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك لدى موقع شركة البيت الأهلي.

شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة تطلب توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاث أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

تطلب الشركة مدة عمل ستة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

المميزات الهامة التمويلية لدى قرض شركة البيت الأهلي في المملكة