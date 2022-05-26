نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية التي حددته الوزارة وفقا للشروط محددة يجب الالتزام بها للحصول على معاش الضمان، ويقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور على مساعدة طبقة معينة من الأفراد، وهذه الطبقة تكون في اشد الحاجة إلي الدعم المادي وهم الأشخاص ذات الدخل المنخفض والمحدود، لكى ترفع من مستوى المعيشة الخاص بها، وقد استطاع نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى القيام بالبحث عن كل حاله من المتقدمين لأخذ معاش الضمان الاجتماعي بشكل دقيق حتي يصل الدعم لمستحقيه، وبذلك تقوم السلطات في بدورهم بالقيام إذا كانت الحالة المتقدمة تستحق هذا المعاش أو لم تستحقه، وهذه الطريقة تسهل معاملات التسجيل للأفراد المستحقين المعاش ويتم تدوينها وأذأ كان الفرد مستحق لذلك المعاش يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور ومساعدته على رفع مستوى معيشته.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

وفي الآونة الأخيرة قامت السلطات السعودية بتطوير الكثير من بنود قانون الضمان الاجتماعي في المملكة لجعله اكثر شمولا وذلك لتوفير خدمات مؤسسة الضمان ووزارة الموارد البشرية التي بدورها تشرف علي صرف دعم الضمان الاجتماعي أو كما كان يطلق عليه سابقا المساعدة المقطوعة والتي كانت ينتظرها أعداد كبيرة من المواطنين في المملكة، ولكن بعد تحديث الضمان في أواخر العام الماضي 2021 وتحديدا في شهر ديسمبر اصبح عملاء الضمان الاجتماعي في جميع المحافظات السعودية بأعداد كبيرة، ولكن مع هذا التحديث تم طرح شروط جديدة ومن اهم الشروط الضرورية عند التقديم على معاش الضمان الاجتماعي المطور الدخول على الرابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

لابد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية. ويتواجد باستمرار داخل المملكة.

ويوجد بعض الاستثناءات عن هذا البند منها:

السيدة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

السيدة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

الأطفال للسيدة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.

أن يقل دخل المتقدم للمعاش عن قيمة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي .

يشترط توفر جميع متطلبات وزارة الموارد البشرية السعودية الخاصة بالتقديم.

لو لدى الأسرة فرد يقيم خارج المدينة للدراسه لا يؤثر في معاش الضمان المطور.

خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

وتسعى الوزارة الموارد البشرية السعودية بصورة مستمرة إلى تقديم خدماتها من أجل الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن وجعله اكثر اندماجا في المجتمع وسوق العمل في المملكة وذلك ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد السعودي الذي يتصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما تستطيع الوزارة تقديم خدمات الدعم عن طريق أموال الزكاة، والهبات والتبرعات، وتكون خطوات التسجيل في الضمان المطور كما يلي:

الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فتح الرابط الخاص بنظام الضمان الاجتماعي المطور . ثم الضغط على مربع الخدمات الإلكترونية . الضغط على أنشاء حساب . كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. بعد ذلك تسجيل رمز التحقق المرئي. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالنظام. برفع كافة المستندات الخاصة بالفرد والقيام بإرسالها.

والجدير بالذكر يحسب معاش الضمان أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساويا للحد الأدنى الأساسي، كما تحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، بما يتوافق مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.