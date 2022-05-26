رابط تقديم وزارة الدفاع التسجيل في الكليات العسكرية للعام 1444/1443 للخريجين الشروط والمواعيد

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 من أهم كلمات البحث الآن، من قبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والجامعيين، بعد أن أعلنت الوزارة متمثلة في الجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444/1443، للخريجين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق في الخدمة العسكرية، وطلبة الثانوية العامة في الكليات العسكرية، وحددت وزارة الدفاع الشروط العامة للتسجيل، ومواعيد تقديم الجامعيين والثانوية العامة.

طبقاً لإعلان الوزارة فأن مدة الدراسة العسكرية 3 سنوات، في كل سنة فصلين دراسيين، ثم بعد ذالك يحصل الطالب المتخرج على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ليلتحق بالعمل في الوزارة برتبة ملازم، بناء على ما نص عليه خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب، وفيما يلي ألية التسجيل والشروط العامة للتقديم.