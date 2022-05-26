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عمر شويل - جدة وظائف السعوديين في جامعة بيشة ، تعتبر جامعة بيشة من اهم الجامعات الحكومية الموجودة بالمملكة العربية السعودية ، ويعد الهدف الأساسي للجامعه هو خلق مجتمع تنافسي ، من خلال بيئة تعليمية حديثة متطورة ، وقد أعلنت جامعة بيشة عن توافر مجموعة من الوظائف ، علي أن يبدأ التقديم ابتداءً من الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو 2022 الموافق 23 من شهر شوال 1443هـ ، على أن ينتهي موعد التقديم في يوم الإثنين القادم الموافق 30 من شهر مايو 2022 الموافق 29 من شهر شوال 1443هـ ، ويمكن التعرف علي الوظائف المتاحة في جامعة بيشة والتسجيل عليها ، من خلال رابط صفحة الوظائف علي موقع جامعة بيشة الإلكتروني ، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف علي شروط التقديم للوظائف ، وكذلك طريقة التقديم لشغل الوظائف ، في السطور التالية .

وظائف السعوديين في جامعة بيشة

أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي 1443 /1444 ، بالكفاءات الوطنية المؤهلة ، وأعلنت مجموعة من الشروط العامة يجب توافرها لدي المتقدمين للوظائف ، ومن هذه الشروط ما يلي :

يكون المتقدم من الرجال والنساء السعوديين.

الالتزام بموعد التقديم من الثلاثاء 23 / 10 / 1443 الموافق 24 / 5 / 2022 ، وموعد الانتهاء 29 / 10 1443 الموافق 30 / 5 / 2022 ، حيث لايتم النظر في أي طلبات للتقدم بعد ذلك الموعد.

ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط للوظائف المتاحة وهي ، أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ، محاضر.

شروط التقدم لشغل وظائف جامعة بيشة

وضعت جامعة بيشة مجموعة من الشروط للوظائف الأكاديمية المختلفة ، يجب الالتزام بها وتوافرها في المتقدمين لشغل الوظائف ، سواء كانت وظيفة أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ، أو وظيفة محاضر ، وسنعرض تلك الشروط كالتالي :

شروط الوظائف الأكاديمية ” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ “

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الرجال والنساء.

يجب التقدم لشغل وظيفة واحدة فقط.

الحصول علي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ضرورة الحصول علي الدرجة العلمية بالحضور الكامل مع الإقامة في بلد الدراسة ، وعدم الاعتراف بالتعليم عن بعد.

حصول المتقدم للوظائف علي شهادة الدكتوراه وقرار الترقية أستاذ / أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

ارفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والفنية.

يجب علي المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية.

االتاكد من استيفاء جميع الشروط ، حتي يتم القبول بالوظيفة.

تقديم إثبات القدرة علي التدريس بالإنجليزية إن كان خريج جامعة لغة دراستها غير الإنجليزية.

يتم تطبيق شروط وضوابط التعيين وفق المادة 15 من لائحة تنظيم أعضاء هيئة التدريس السعوديين.

شروط التقدم لوظيفة “محاضر” بجامعة بيشة

التقدم لوظيفة محاضر بمقر الكلية التطبيقية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.تقدير المتقدم جيد جدا علي الأقل في البكالوريوس والماجستير.

الإقامة في بلد الدراسة اثناء الحصول علي الدرجة العلمية شرط أساسي.

حصول المتقدم في البكالوريوس او الماجستير علي تقدير عام جيد جدا علي الأفل.

تقديم ما يثبت القدرة علي التدريس باللغة الانجليزية.

الأداء الجيد اثناء المقابلة الشخصية والاختبارات.

كيفية التقدم لشغل وظائف جامعة بيشة

أوضحت جامعة بيشة أن التقدم للوظيفة لا يعتبر ترشح نهائي ، بل يجب علي المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات أن وجدت ، حيث تقوم الكلية المختصة بتبليغ المتقدمين لأداءها ، كما يجب تحديد التخصص والدرجة المناسبة وفق المؤهلات من قائمة الوظائف ، وينبغي التقدم علي وظيفة واحدة ، حيث التقدم علي اكثر من وظيفة يلغي الطلب ، ويمكن للمتقدمين لشغل وظائف جامعة بيشة ، اتباع تلك الخطوات للتقديم وهي كالاتي :