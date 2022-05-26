وزارة الموارد البشرية تعلن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 2022

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر شوال 2022 يهتم عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على موعد صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال 1443، وهو ما اعلنت عنه وزارة الموارد البشرية السعودية خلال الايام الاخيرة لتوضيح تفاصيل نزول الدعم للمستحقين، حيث يعد دعم الضمان الاجتماعي المطور هو أحد اشكال الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال 1443 وكيفية الاستعلام عن الحصول على الدعم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال 1443

وقد اكدت وزارة الموارد البشرية أنه من المقرر ان يتم صرف الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور لجميع المستحقين والخاص بشهر مايو/شوال بداية من يوم الأول من شهر يونيو، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري لصرف الدعم للمستحقين، حيث يتم صرف الدعم في نهاية كل شهر هجري، حيث يتم ايداع الدعم المالي في الحاسبات البنكية الخاصة بالمستحقين والذين قد تم قبولهم في الدعم بناء على شروط وضوابط الاهلية التي قد اعلنت عنها وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم اشكال الدعم المقدمة لبعض الفئات في المملكة العربية السعودية من المواطنين بناء على الشروط التي تحدد اهلية المتقدم للحصول على الدعم.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية انه يمكن لجميع المتقدمين للحصول على الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الاستعلام الكترونيا عن استحقاق وأهلية الحصول على الدعم، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث يتم ذلك مباشرة من خلال اتباع بعض الخطوات وهي على النحو التالي.