شروط بنك التسليف في السعودية واهم انواع القروض للمواطنين

شروط بنك التسليف في السعودية حيث يقوم بنك التسليف بتقديم القروض للمنشات الصغيرة، ويشجع المواطنين على الادخار والتوفير وذلك من خلال رفع راس مال البنك والتوسع في اتخاذ القروض، وبعد مرور بعض السنوات تم تغير اسم البنك إلى بنك التنمية الاجتماعية،ويقدم الخدمات للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم، من مواجهة بعض الالتزامات الأساسية سواء للفرد أو الأسرة، كما تم توفير خدمة تقديم طلب على أعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قروض البنك وتقدم تلك الخدمة وزارة المالية السعودية، وقد أتاحت الوزارة تلك الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي والمتوفين وذلك برقم الهوية او الطلب.

شروط بنك التسليف في السعودية

يجب استيفائه شروط حددها البنك في المتقدم للحصول على التمويل او القرض بطريقة سهلة وبسيطة:

يشترط على المتقدم ان يكون سعودي الجنسية. يلزم ألا يتعدى الدخل الشهرى للمتقدم عن 10000 ريال سعودي. يجب ان يكون المتقدم لاتخاذ القرض ليس مدينا للبنك بأي قرض اخر. تسديد القرض خلال مدة لا تزيد عن ستين شهر ويكون أول قسط خلال شهرين من تاريخ اخذ القرض. تقديم المستندات والوثائق الخاصة المرتبطة بالقرض. يجب أن تمر مدة لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ أخر تمويل. لابد ان يكون قد مر خمس سنوات على بناء المنزل الذي يرغب المواطن بترميمه. يشترط أن يتم سداد قيمة أقساط العقار الذي يرغب في ترميمه ان يمتلك المتقدم صك بملكية المنزل المطلوب تمويله.

اهم انواع القروض للمواطنين

يوجد العديد من القروض التي يحتاجها والمواطنين بالمملكة لمساعدتهم على العيش ومواجهة صعوبات الحياه، ويتم التقديم الكتروانيا على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، ويكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك وسوف نوضح اهم انواع القروض: