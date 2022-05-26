متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال 1443 الدفعة الجديدة لمستحقيها بالسعودية

متى ينزل الضمان المطور لشهر شوال وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية لمستحقيه مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق بمشيئة الله يوم الثلاثاءالقادم الموافق 1 ذي القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس الموعد لجميع المستفيدين من معاش الضمان، والجدير بالعلم أن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن يتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة، كما تم تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد وتحديث البيانات إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

رابط الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر ذي القعدة 1443

في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان الجديد 2022 يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية.

كذلك اختيار حالة الخدمة.

في النهاية النقر للحصول على الرقم الخاص بالضمان الجديد.

رابط التسجيل في معاش الضمان التابع لوزارة الموارد البشرية 2022

في الختام لمكتملي شروط الاستحقاق والأهلية، بإمكانهم التسجيل للحصول على معاش الضمان بالخطوات التالي ذكرها:

أولًا في حال مستخدم جديد القيام بإنشاء ملف شخصي، وتعبئة كافة البيانات الشخصية والعنوان و هاتف الجوال وبيانات الحساب البنكي والإفصاح عن الدخل الحالي، والقيام بإتباع خطوات التسجيل بالترتيب وضغط أيقونة التأكيد. كذلك في حال أن يكون المتقدم مستفيد من المعاش يقوم بتعبئة طلب التقديم وكتابة بيانات العائل وبيانات الدخل، وبيانات الأسرة والحساب البنكي ثم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مع الطلب. في النهاية يقوم بمتابعة طلبه عبر طلباتي حت يتم البت في طلبة بالتأكيد.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: