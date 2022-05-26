نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البنك الأهلي تقسيط ايفون 13 وتخفيضات اكسترا الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البنك الأهلي تقسيط ايفون 13 هي أحد العروض الخاصة التي قدمها البنك إلى جميع العملاء الذين سبق وقاموا بتفعيل البطاقات الائتمانية فيمكن الحصول على ايفون جديد بالتقسيط في ذلك العرض من خلال منافذ البيع منها شركة اكسترا السعودية وسوف نتعرف على مميزات ايفون بالتقسيط بدون مقدم وبدون كفيل من خلال الجهتين معًا بعد أن وفرنا هل يوجد أماكن تقسيط بدون فوائد لايفون 13.

عروض البنك الأهلي تقسيط ايفون 13

شركة اكسترا في السعودية واحدة من الشركات المتخصصة في بيع عدد كبير من المنتجات أمام الجمهور، سواء من خلال الفروع المنتشرة في المملكة السعودية أو عن طريق التعامل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، وقد شارك البنك الأهلي الشركة في تقديم خصومات ومميزات عديدة في إطار خدمة خطة الدفع الذكي.

فيمكن الاستفادة خلال الفترة الحالية من عروض البنك الأهلي تقسيط ايفون 13 باستخدام بطاقات الأهلي الائتمانية المتنوعة عقب إصدارها وتفعيلها من خلال البنك، وفي تلك الحالة ستحصل على إمكانية التقسيط بدون فوائد حتى عام واحد، وقد بدأ العرض وينتهي في الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وعند زيارة موقع البنك الأهلي الإلكتروني يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات، كما يمكن الحصول على رابط التقديم على الخدمة والتسجيل للحصول على بطاقة ائتمانية تسمح بالتقسيط أو شراء المنتجات من خلال المنافذ السعودية.

تخفيضات اكسترا السعودية وعروض الجوالات

هناك مجموعة من العروض وتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية ومنها عروض جوالات اكسترا السعودية وهي سارية حتى 4 من شهر يونيو المقبل ومن بين العروض المتوفرة حاليًا: