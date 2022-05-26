استعلام العفو الملكي 1443 بالرابط الرسمي وأبرز شروط الحصول على العفو

استعلام العفو الملكي 1443، تم إصداره من جانب خادم الحرمين الشريفين، منذ شهرين ماضيين، وكان وهو عبارة عن عفو السجناء 1443، والذي يتم إصداره سنويًا، لكل من تم سجنه من أحد أبناء المملكة العربية السعودية، في قضية بسيطة سواء قضية جنائية أو مشكلة ما بين شخصين وخلافه، وليست في القضايا الكبرى، المخلة بالسمعة والشرف والأمانة، ولهذا السبب ينتظر دائمًا المسجونين وذويهم، أن يقوم خادم الحرمين الشريفين، متعه الله بالصحة والعافية الدائمة، أن يصدر أمره بالعفو ا لملكي عن المسجونين، في تلك القضايا البسيطة، ليفرحوا بعودتهم إلى ذويهم، والإعلان عن أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443، من جانب المديرية العامة للسجون في السعودية، وذلك من خلال رابط رسمي، يتمكن المستخدمون من الدخول عليه، وإجراء استعلام العفو الملكي 1443، عمن تم العفو عنهم.

شروط العفو الملكي 1443

لابد أن يكون المسجون قد أمضى نصف الوقت، التي تم الحكم عليه بها.

ويشترط أن يكون السجين متمتعًا سمعة طيبة، خلال فترة الحبس، وعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تتسبب في حدوث الشغب أو التوتر داخل السجن.

ولابد أن يوقع المسجون على تعهد خطي، بأنه سوف يعود إلى حياته الطبيعية، دون أن يرتكب أية جرائم أخرى أو مخالفات.

ولابد أن يستوفي المسجون، كل إجراءات الرقابة الشرطية، على أن يشمل ذلك كل الفترة التالية لحصوله على العفو.

وبشرط أن يكون السجين مسجونًا في قضية مشمولة بالعفو الملكي السعودي.

كما يشترط أن يكون السجين مقتنعًا، بأنه يجب عليه الالتزام بالسلوكيات الحسنة والطيبة عقب حصوله على العفو.

رابط استعلام أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443

إذا أردت التعرف بدقة، على أسماء كافة المشمولين في العفو الملكي السعودي 1443، عبر الرابط الرسمي المديرية العامة للسجون، تلك الهيئة التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بهدف تتبع حالة المسجون أو السجين، والاستعلام عن حالته إذا ما تم إدراج اسمه، ضمن قائمة العفو الشامل. فيمكنك إجراء ذلك بالخطوات التالية إلكترونيًا: