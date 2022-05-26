نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قياس qiyas.. كيف اطلع نتيجة القدرات بالسجل المدني ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن هي مرحلة البحث عن نتيجة قياس qiyas ومن المعلوم ان المركز الوطني للقياس يوفر موقعاً لمعرفة نتائج القدرات وذلك باستعمال السجل المدني إذا أردت، كيف اطلع نتيجة القدرات بالسجل المدني ، وفقا للإعلان صدر عن المركز الوطني للقياس فإن الدخول على موقع قاس هو نقطة البداية لاستخراج نتيجة الطالب والاستعلام عنها بالدخول في الحساب الخاص به من أي جهاز محمول او كمبيوتر.

موقع قياس للاستعلام

تشمل المحتويات الرئيسية، لهذا المقال المنشور بتاريخ 26 مايو، الإجابة على تساؤلات تطرح حول كيف اطلع نتيجة القدرات، هل يمكن اجراء الاستعلامات في نظام قياس بالسجل المدني، ما هو الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج القدرات، بدوره أكد المركز الوطني للقياس فتح رابط الاستعلام لنتائج اختبارات قياس المحدث، الذي طالما شهد مؤشرات زيارات كبيرة بزيارة موقع قياس لاستخراج النتائج، بالنسبة لطلاب الثانوي المتوقع تخرجهم ستظل آلية التسجيل في قياس كما كانت لهم والتي يمكن فهمها بتفحص هذا المحتوى الذي يناقش إجراءات موقع qiyas.

اختبار القدرات العامة 1443

اختبار القدرات هي اختبارات لقياس قدرات العامة لدى الطلاب يضعها مركز الوطني للقياس وتعقد لطلاب الثالث ثانوي حيث يساهم ذلك الاختبار في وضع درجات لجميع الطلبة بناء على موسوعته التراكمية من خلال الفهم والتطبيق والتحليل والتي تعكس إلمام كبير في فهم المناهج الدراسية من قبل الطالب وليس مجرد الحفظ على عكس الاختبارات التحصيلية.

الاستعلام عن نتيجة القدرات موقع قياس

دعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب الذين عقدوا او سوف يعقدون اختبارات قياس الى معرفة آلية استخراج النتائج الخاصة بالقياس وذلك من qiyas، ووفقا للهيئة تم تبسيط كافة الإجراءات في غرض، الوصول لنتائج القدرات العامة المنشورة، حيث ان اول الخطوات تبدء بالانتقال الى موقع القياس الوطني من خلال الدخول فيه بتسجيل السجل المدني ثم من الصفحة الرئيسية تحديد الاختبارات المسجلة ثم نتائج، وللمزيد حول ذلك يكن متابعة ما نذكره في السطور التوضيحية التالية.

كيف اطلع نتيجة القدرات بطريقة الاستعلام بالسجل المدني

يتم نشر نتائج اختبار القدرات بعد الانتهاء من تصحيح وتحليل وتدقيق الإجابات.. وهي عملية تستغرق شهرا واحداً من نهاية فترة الاختبار، ويبحث الطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار قياس 1443 لاختبارات القدرات العامة والذي يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم بخطوات سهلة وهي

إذا كنت ترغب بإجراء استعلام أون لاين عن نتائج اختبار القدرات العامة فقم أولاً بالدخول الى موقع قياس الالكتروني

قم بكتابة رقم السجل المدني

كذلك إدخال كلمة السر في الخانة على الشاشة.

اعمل على الضغط فوق أيقونة تسجيل الدخول في الأسفل

يجري الطالب الراغب بالحصول على نتيجة القدرات خطوة اختيار الاختبارات المسجلة

دعنا نعرف الخطوة التالية وهي النقر على النتائج من القائمة المنسدلة

بعد ذلك يقوم الراغب بعرض نتيجته في الاختبار بتحديد نوع الاختبار وهو اختبار القدرات العامة الذي يبحث عن نتيجته إذا ما كان متوفر، ثم النقر على ابحث وبذلك يعرض النظام النتيجة على الشاشة لك.

ولأي أسئلة متعلقة بالاختبارات وتفاصيل أي خدمة يقدمها المركز الوطني للقياس يمكن التواصل عبر الرقم الموحد 920033555 من الأحد إلى الخميس/ من الساعة 8.00 ص إلى 6.00 م.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني

فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط الاستعلام عن نتائج قياس كما هو مُبين والذي تم تفعيله بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، يتم تنفيذ تسجيل الدخول عبر الارتباط بموقع قياس بمعرفة السجل المدني وايضا كلمة السر حيث هذه بيانات أساسية للوصول الى حسابك في موقع قياس لبدء الاستعلام عن نتيجة القدرات بالبحث عنها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.