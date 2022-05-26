استعلام قياس نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 عبر الموقع الرسمي e-services.qiyas.sa

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اختبار قياس هو اختبار قامت بابتكاره وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السعودية وله العديد من الاهداف والفوائد ويحتاج هذا الاختبار الكثير من الاستعداد من الطالب المقبل عليه، وهو اختبار يهدف الى قياس مدى ادراك واستيعاب الطالب للمادة العلمية التي م تزويه بها كبر سنين الدراسة السابقة من التعليم ما قبل الجامعي.
امتحان قياس واختبار القدرات العامة للطلاب
هو اختبار يخضع له الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية وقبل الدخول للجامعة ووله عدة فوائد واهداف مهمة نذكر منها ما يلي:
- إجراء المزيد من التقييم للطلاب والكشف عن المجال الأنسب بالنسبة لهم.
- كما يعمل على تسهيل تحديد التخصص المناسب للطالب.
- يشمل هذا الاختبار امتحان للعديد من الجوانب المعرفية للطالب حيث يختبر قدراته العقلية والذهنية وقوة الذاكرة.
- كما يهدف اختبار قياس الى كشف نقاط الضعف والخلل لدى الطالب بهدف مساعدته على تصحيحها أو تفاديها تماماً في المستقبل.
- كذلك يكسر الاختبار الحاجز النفسي وحاجز الخوف لدى الطالب ويؤهله للاختبارات الجامعية وسوق العمل.
- كما يكسبه بعض المفاهيم الأساسية المهمة التي يحتادها مستقبلا لاستكمال مسيرته التعليمية.
استعلام قياس نتائج اختبارات القدرات العامة
تتيح الوزارة الاستعلام عن درجات ونائج اخبار قياس عبر زيارة هذا الرابط من هنا.
نصائح قبل دخول اختبار قياس القدرات
هناك عدة أخطاء شائعة ومفاهيم مغلوطة عن اختبار القدرات تنتشر بين عدد من الطلاب على مر السنين التعليمية، نذكرها في هذا المقال لتفاديها في المستقبل وهي:
- الاختبار ليس الهدف منه تعجيز الطالب أو تحديه ولا يكون فوق مستوى الطالب العادي.
- يتم التصحيح الكترونياً وبالتالي ضمان الشفافية التامة للاختبار والدرجات وعدم السماح بحدوث حالات غش او تزييف للنتائج أو حدوث اخطاء في اعلان الدرجات.
- يحتاج هذا الاختبار كغيره من الاختبارت الى الاستعداد له وتصفية الذهن واسترجاع بعض المعلومات الدراسية.
- يحتاج الاختبار الى تراكم معرفي متميز واجتهاد مستمر طيلة النوات الدراسية وكلما كان الطالب مجتهد أكثر في كافة المراحل التعليمية كان هذا الأمر مفيد له أكثر في تسهيل حل الامتحان.
- مفهوم الاستعداد للامتحان قبل دخول امتحان قياس المقصود به ازالة الرهبة والاستعداد لسرعة الكتابة والاختيار والتدرب على عدم اضاعة وقت الاجابة.
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