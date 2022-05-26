نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برامج الحج وطباعة تصاريح الحج الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برامج الحج الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة لغير المقيمين بالمملكة ويكون ذلك لبعض الدول وليست للجميع التي تتوافر فيها الإجراءات الاحترازية، ويتم التسجيل وفقا للشروط التي وضعتها المملكة للحفاظ على مواطنيها بالمملكة، فالحج واجب وفرضه الله علي كل مسلم بالغ قادر عاقل، يجب أن تكون تكلفة الحج أو معظمها من مال الأصيل، وذلك حسب المذهب الحنفي، وتستعد المملكة لاستقبال طلبات التقديم من قبل الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، ويمكن أيضا طباعة تصاريح الحج الإلكترونية دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب لتفادى الازدحام بين الراغبين في الحج ويكون ذلك عبر منصة ابشر التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين ومنها كيفية تفعيل ابشر من الجوال 1442 وتفعيل أبشر عبر مكاتب التفعيل.

كما أن السعودية تعمل بكافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وكانت وزارة الحج والعمرة قررت رفع عدد الحجاج موسم العام الجاري داخل السعودية وخارجها طبقًا الحصص المخصصة، للدول مع الأخذ توصيات الصحية، بشرط أن يحصل الفرد على الجرعات الأساسية من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية

التسجيل في برامج الحج

الدخول على رابط منصة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية النقر على رابط الخدمة يتم مراجعة برامج الحج المتوفرة واختيار البرنامج المناسب الضغط على البرنامج ومراجعة جميع الشروط والضوابط الخاصة به ثم تقديم طلب الانضمام للبرنامج سداد الرسوم المطلوبة واستكمل تقديم الطلب.

طباعة تصاريح الحج الإلكترونية

طباعة التصاريح من الخدمات الهامة المتوفرة على منصة أبشر الإلكترونية لجميع الأفراد ممن قاموا بحجز برنامج الحج المناسب لأداء الفريضة بطريقة الكتروانيا:

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول وصول على الجوال رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة وإدخال الكلمة وإكمال خطوات الدخول الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار قائمة الاستعلامات الضغط على الخدمة المدنية ثم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق النقر على الاستفسار عن حالة تصريح الحج الضغط على استخراج التصريح وطباعته يتم استكمال خطوات طباعة التصريح.

الاستعلام عن طلبات الحج عبر بوابة أبشر

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية . ثم تسجيل الدخول على البوابة . الضغط على الاستعلامات الإلكترونية الجوازات. ويتم الضغط على الاستعلامات العامة بأحقية الحج . ثم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكتابة رمز التحقق المرئي في الأيقونة المخصصة لذلك. النقر على استعلام .

رسوم برامج الحج المختلفة

أن طلبات الحجز والتسجيل يتم تأكيدها فقط بعد سداد الرسوم المطلوبة والتي تختلف وفقًا لاختلاف نوع البرنامج ويوجد برامج كثيره منها:

البرنامج الاقتصاد: يتميز هذا البرنامج بأسعاره الاقتصادية التي تتناسب مع إمكانيات الجميع وتصل تكلفة الفرد بداية من 3829 ريال وصولًا إلى 5456 ريال. البرنامج المسير أو البرنامج الثابت ويرجع هذا إلى ثبات سعر الفرد في البرنامج والذي يعادل 3638 ريال. البرنامج العام حيث تتراوح تكلفة الفرد في البرنامج بداية من 6833 ريال حتى 15540 ريال.

والجدير بالذكر تقوم المملكة بالتيسير على حجاج الداخل في اختيار الباقة المناسبة من حيث أسعار باقات الحج للمقيمين وشروطه وخطوات التسجيل والخدمة المناسبة من الباقات المتاحة فضلًا عن تمكينهم من اختيار المنشأة المراد التعاقد معها إلكترونيًا للعمل على راحة الحجاج في أداء مناسكهم.