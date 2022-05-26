نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح دخول مكة 1443 وطريقة استخراج التصاريح وشروط استخراجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب التقديم للحصول على تصاريح دخول مكة المكرمة من أجل آداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية حيث شرعت المديرية العامة للجوازات السعودية حالياً في تلقي الطلبات وإصدار التراخيص للسماح بدخول العاصمة المقدسة مكة للمعتمرين والحجاج من كل أنحاء العالم.

تصريح دخول مكة المكرمة

تم فتح باب التقديم لاستخراج التصاريح إلكترونيًّا، ولكن التقديم لكن يكون مسموحاً للجميع او بطريقة عشوائية ولكن تتبع المملكة نظاماً معيناً لتنظيم التقديم والاستقبال، حيث تكون الاولوية في التقديم لفئات دون أخرى ثم تليها باقي الفئات كما يلي:

كون أحقية وأولوية التقديم للمقيمين في المملكة العربية السعودية للعديد من الفئات من العمالة المنزلية.

وكذلك متاح التقديم أولاً للعاملين والوافدين الذين يعملون في داخل مكة المكرمة قبل الذين يعملون خارجها.

كذلك تم السماح بالتقديم لمن يحمل تأشيرة “العمل الموسمى”.

كذلك تم السماح للمتعاقدين مع منشآت داخل مكة المكرمة.

كما يتم اعطاء الأولوية للمسجلين فى نظام أجير.

منصة أبشر لاستقبال تصاريح دخول مكة

يتم اتاحة التقديم للحصول على التصاريح والتراخيص عن طريق منصة أبشر الالكترونية السعودية وهي تابعة للحكومة السعودية وتوفر الحكومة هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين، وللوصول إلى تنظيم أكثر وتوفيراً للوقت، واتاحة الفرصة للاشد احتياجاً والأحق بها.

ويتيح استخدام منصة الكترونية للحجز واستخراج الاوراق اللازمة عن طريق بوابة “مقيم” الإلكترونية الفرصة للحجز لكل العمال في لجميع المنشآت والمؤسسات السعودية.

طريقة استخراج التصاريح لدخول مكة

يمكن التسجيل عبر الرابط التالي من هنا لدخول مكة حيث يتم انشاء حساب دائما على الموقع وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وسوف تصلك رسالة بالقبول ان تم الموافقة على استخراج التصريح.

شروط استخراج تصريح دخول مكة

هناك عدة شروط تضعها الحكومة السعودية لتنظيم الدخول والخروج لمكة المكرمة وهي كالتالي: