تملك وحدة سكنية بجانب الحرم المكي بالتقسيط على 35 سنة مع مشروع ديار الحرم من مصرف الراجحي. ومشروع ديار الحرم عبارة عن وحدات سكنية تحت الإنشاء . يقدم المنتج التمويلي كأحد الحلول لتمكين العملاء ومستفيدي برامج الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية.

مشروع ديار الحرم

يكون مسكنك في قلب الحرم المكي. بالطرف الغربي لمكة المكرمة، حيث تقع مساكن ديار الحرم بمسار مكة المكرمة. الذي يُشكل وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية كبيرة، وهو نقطة جذب عصرية ومتعددة الإمكانات والمزايا. وتعد مسار مكة هي الوجهة النموذجية المتكاملة لتعزيز جودة الحياة في مكة للسكان.و مساحة ديار مكة 1.2 مليون م، أما طوله هو 3600 م، وبيه بنية تحتية ذكية 4 أنفاق، و206 قطعة استثمارية وعقارية وسكنية، و 82 مبنى لشقق سكنية، و 58 فندق، و5000 موقف سيارة، و 367 ألف م2 من شبكات الطرق، و 157 ألف منطقة مفتوحة تشمل الحدائق والمتنزهات.

مزايا تمويل مشروع ديار الحرم الراجحي

أولًا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية للمصرف.

مدة التمويل 35 عام و25 عام لمستفيدي وزارة الشئون البلدية وصندوق التنمية العقارية.

يقدم لعملاء المصرف المدعومين وغير المدعومين.

يوجد إمكانية التمويل لبعد سن 75 عام، وحتى 77 عام للمتقاعدين.

هامش ربح ثابت وتنافسي طول مدة التمويل.

يوجد إمكانية تأجيل القسط لمدة تصل حتى 36 شهر للعملاء المدعومين.

الاستفادة من خاصية القسط المرن.

نسبة تنافسية سنوية 2.90%.

بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم.

شروط الأهلية

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

أن يكون على رأس عمل بأحد مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص.

لابد أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي.

لا يُشترط تحويل الراتب على المصرف.

وذلك العرض ساري فقط حتى نفاذ جميع الوحدات السكنية.

كيفية التقديم على وحدات ديار الحرم

لابد من العلم أن المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وتطبق شروط وأحكام مصرف الراجحي، وكذلك قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار.