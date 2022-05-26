حديقة الأمير ماجد حجز دخول تكت مكس

حديقة الأمير ماجد حجز، حيث تعد هذه الحديقة من أكبر المنتزهات في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتستقبل الحديقة الآلاف من الزوار يومياً من جميع الجنسيات من المواطنين والمقيمين، وتصل مساحة الحديقة إلى ما يقرب من 130 متر مربع، وتحتضن الحديقة عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية وأنشطة خاصة بالأطفال من أجل الاستمتاع بكل ما تحتويه الحديقة من مناظر خلابة طبيعية، وقد وفرت الحديقة خدمة حجز دخول حديقة الأمير ماجد قبل الذهاب إلى المقر الخاص بها، حيث يستطيع جميع الآباء والأمهات والشباب في المملكة أن يقوموا بحجز تذكرة دخول للحديقة بشكل إلكتروني عبر منصة الحديقة الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط حديقة الأمير ماجد حجز.

حديقة الأمير ماجد حجز

تعمل حديقة الأمير ماجد في مدينة جدة علي احتضان عدد هائل من الفعاليات الترفيهية والثقافية لجميع الزائرين لديها، ويمكن حجز تذكرة دخول حديقة الأمير ماجد بواسطة اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول لمنصة الحجز التالية: تكت مكس.

الضغط علي أيقونة (احجز الآن) من يسار الموقع.

تطلب المنصة إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

النقر علي أيقونة (تسجيل الدخول بتكت مكس).

يجب تحديد نوع الحجز مع تحديد النوع الخاص بالتذكرة.

النقر علي (شراء التذكرة الآن).

تحديد التوقيت المناسب للحضور للحديقة.

دفع القيمة المالية التي تخص تذكرة الدخول إلى حديقة الأمير ماجد.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة من خيارات الدفع المتوفرة.

الضغط علي تأكيد شراء التذكرة مع تحميلها للذهاب بها للحديقة.

تعليمات دخول الحديقة

عند شراء تذكرة دخول حديقة الأمير ماجد فيجب حينها الامتثال لجميع الأحكام والشروط التي تم تحديدها من جانب الحديقة، ومن هذه الشروط ما يلي: