نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أخذ جوال أقساط من شركة الاتصالات stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أخذ جوال أقساط من شركة stc للاتصالات في المملكة العربية السعودية ومعرفة الحد الائتماني للشركة حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في شراء الجوال بالتقسيط من شركة الاتصالات كونها الأكبر داخل المملكة وسوف نقوم بالتعرف على بعض الشروط اللازمة لأخد جوال تقسيط من الشركة.

إس تي سي السعودية

تعتبر شركة stc للاتصالات شركة مساهمة سعوديو والتي تعمل في مجال الاتصالات والتي أنشأت عام 1998 ويقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض العاصمة السعودية وتقدم الشركة جميع الخدمات في المملكة وتعمل الشركة على تقديم الخدمات المميزة في مجال الاتصال والإنترنت داخل المملكة وخارجها.

كيف أخذ جوال أقساط من شركة الاتصالات stc

وفرت شركة الاتصالات السعودية stc للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية إمكانية أخذ جوال أقساط وذلك من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة stc.

الضغط على (mystc ).

تسجيل الدخول للمستخدم.

كتابة البيانات المطلوبة مثل (الاسم / مكان الإقامة / السن ).

ثم اختيار نظام تقسيط الجوال المناسب للعميل.

ثم اختيار طرق الدفع المناسبة من قبل العميل.

تحديد نوع وموديل ومواصفات ولون الجوال المطلوب.

ثم التأكيد على حجز الجوال واستلامه من خلال الشركة.

اختيار الموعد المناسب لاستلام الجوال من الشركة.

كما يمكنك معرفة كيف اطلع بدل فاقد شريحة سوا مجاناًَ من الشركة؟

شروط اخذ جوال اقساط من شركة الاتصالات stc

وضعت الشركة عدد من الشروط وذلك للحصول على جوال أقساط من الشركة وهي كما في التالي:

تسجيل البيانات الشخصية للمستخدم من خلال خدمة عملاء الشركة.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

تقديم العميل ما يثبت التزامه بتسديد سعر الجوال المتفق عليه.

نسبة ربح بسيطة على الجوال المقدم وذلك على اختلاف نوع الجوال.

عروض stc جوالات اقساط

يمكن لعملاء شركة stc من الحصول على عدد من الجولات التي قد عملت الشركة على تقديمها بباقة الأقساط. حيثوفرت الشركة عدد من الجوالات المتاحة بالتقسيط في المملكة العربية السعودية وهي في التالي:

أجهزة سامسونج : وفرت الشركة عدد من أجهزة سامسونج الحديثة والجديدة بنظام التقسيط.

وأجهزة أيفون : قدمت الشركة عدد من أجهزة الجوال أيفون الحديثة والجديدة مثل أيفون 7 وحتى أيفون 11 بنظام التقسيط.

أجهزة هواوي : أتاحت الشركة أيضا أجهزة الجوال هواوي الحديثة والجديدة بنظام التقسيط من الشركة.

كما تقدم شركة stc عدد من الباقات المختلفة على المكالمات والإنترنت لشرائح سوا بمختلف الأنظمة التي قد اشتركت بها على الشريحة.

مزايا أخذ جوال من شركة الاتصالات السعودية stc

بعد التعرف على كيف أخذ جوال أقساط من شركة الاتصالات stc فهناك العديد من المزايا والتي تقدمها الشركة للعميل في المملكة العربية السعودية على الجوال نظام التقسيط وهي في التالي:

اختيار العميل جهاز الجوال الذي يرغب فيه ونفس المواصفات بكل يسر.

اختيار العميل طريقة الدفع المناسبة له.

تقدم الشركة الإرشادات اللازمة للعميل للمحافظة على الجوال.

توفير نظام الرقابة الأبوية على جوال الأبناء حفاظا عليهم.

برنامج الترقية السنوي لأجهزة الجوال من stc

يختلف برنامج الترقية السنوي وذلك باختلاف نوع الجهاز والطريقة والشروط المتفق عليها العميل مع الشركة وهي في التوضيح التالي:

مدة عقد الجهاز برنامج الترقية السنوي لأجهزة الجوال (المبلغ الشهري) الجهاز مع حجم الذاكرة 24 شهرا 70 أيفون 11 يرو ماكس 64 جيحا 24 شهرا 65 أيفون 11 يرو 256 جيحا 24 شهرا 50 ايفون 11 بروماكس 256 جيجا 24 شهرا 45 ايفون 11 برو 64 جيجا 24 شهرا 40 ايفون 11 برو 512 جيجا 24 شهرا 30 ايفون 11 بروماكس 512 جيجا 24 شهرا 30 ايفون 11 46 جيجا 24 شهرا 30 ايفون 11 128 جيجا

ما هو الحد الائتماتي لاجهزة stc

وفرت شركة الاتصالات السعودية stc في المملكة العربية السعودية إمكانية معرفة ما هو الحد الائتماني لاجهزة stc ؟ والاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية عبر الجوال يكتب بها الرقم (4020) ويتم إرسال الرسالة إلى الرقم (900) وسوف يتم معرفة جميع المعلومات التي يرغب فيها العميل والتعرف على الحد الائتماني لشركة الاتصالات السعودية stc.

وبذلك نكون تعرفنا على كيف أخذ جوال أقساط من شركة الاتصالات stc والشروط اللازمة ومزايا الجوال وكذلك الجوالات المتاحة داخل الشركة وبرنامج الترقية السنوي في شركة الاتصالات ومعرفة الحد الائتماني لشركة stc في المملكة العربية السعودية.