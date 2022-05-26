نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجوازات” خدمة إصدار تصريح دخول مكة العاصمة المقدسة للمقيمين خلال موسم الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية استقبال طلبات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة إلكترونيا للمقيمين داخلها من العمالة المنزلية والعاملين في المنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، بشرط أن يحملوا تأشيرة العمل الموسمي، أو يكونوا متعاقدين مع المنشآت المسجلين في نظام أجير خلال فترة موسم الحج.

إصدار تصريح دخول مكة 1443

تعد خدمة إصدار تصريح دخول مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية والمتاحة بشكل إلكتروني، من الخدمات الميسرة للمستفيدين وموفرة للوقت والجهد، وتلك الخدمة متاحة حاليا من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وأيضا متاحة خلال خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

سبب منع دخول المقيمين لمكة

أعلنت المملكة العربية السعودية صباح اليوم الخميس، منع جميع المقيمين الذين لا يمتلكون تصريح دخول من دخول مكة المكرمة بالمملكة وذلك وفقا للاستعدادات اللازمة لموسم حج 1443/2022، وأعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، أنه وفقا للبيان الصادر من الأمن العام السعودي، ستقوم المملكة بمنع المقيمين الذين لا يمتلكون تصريح دخول لمكة المكرمة وذلك بجميع مراكز الضبط الأمني، تنفيذا للتعليمات المخططة لحج هذا العام 1443.

وأكمل تصريحاته قائلا بأنه سيتم إعادة المقيمين المخالفين للشروط ماعدا المقيمين الذين يمتلكون واحدة من تلك الوثائق وهي:

تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة تكون صادرة من أي جهة مختصة.

من يمتلك هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

من يمتلك تصريح عمرة أو تصريح حج.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية باستقبال جميع طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة بشكل إلكتروني، للمقيمين من العمالة المنزلية أو المقيمين بالمنشآت داخل العاصمة المقدسة ويمتلكون تأشيرة العمل الموسمي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أو المتعاقدين مع تلك المنشآت والمسجلين في نظام أجير في فترة موسم الحج 1443، ويسجل الطلب خلال منصة أبشر أفراد الالكترونية، وأعلنت الجوازات السعودية أنه تم تخصيص رابطين لطلب إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة في موسم الحج للعام الهجري الحالي 1443، سواء بواسطة منصة أبشر أو منصة مقيم لتسهيل الإجراءات على كل المتقدمين.