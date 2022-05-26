تمويل كنف للأرامل والمطلقات بنك التنمية.. التقديم والشروط

تمويل كنف للأرامل والمطلقات، فقد تم توفير هذا النوع من التمويل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كإعانة لفئة الأرامل والمطلقات المقيمات داخل الأراضي السعودية من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة بغرض توفير حياة كريمة لهن، ويحرص البنك في إطار تنفيذ تعليمات الحكومة السعودية بتنفيذ الدور الاجتماعي وتحقيق الأهداف التي تضعها من أجل القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين داخل السعودية، ويتم صرف تمويل خاص لهذه الفئة من النساء بواسطة شروط بسيطة وميسرة عليهم من أجل الحصول علي مبلغ نقدي يعمل علي تغيير حياتهم، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل كنف للأرامل والمطلقات.

تمويل كنف للأرامل والمطلقات

تستطيع جميع النساء التقديم في هذا النوع من التمويل من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها من جانب تمويلات بنك التنمية علي النحو التالي:

يجب الانتقال إلى موقع مصرف التنمية الاجتماعية “تسجيل دخول“.

النقر على تبويب (منتجاتنا) ثم الضغط على تبويب (منتجات الأفراد).

تحديد منتج التمويل الاجتماعي (كنف) من بين المنتجات المنسدلة من القائمة.

الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني.

يجب كتابة رقم الهوية الوطنية بالإضافة إلى تاريخ الميلاد في المكان المخصص لذلك.

يتطلب من المستفيد أن يتحقق صحة البيانات المسجلة.

إدخال باقي المعلومات والبيانات التي تطلبها المنصة للحصول علي قرض كنف.

تحديد موعد في منصة البنك حتي يتم إرسال كافة الأوراق المطلوبة بواسطة البريد.

سوف يتم مراجعة ومعالجة الطلب بواسطة البنك.

سوف يتم تحويل مبلغ التمويل إلى الحساب البنكي الذي يخص المواطنة.

تقوم المستفيدة بدفع قيمة الأقساط بواسطة نظام سداد، أو من طريق الخصم من الراتب الشخص إذا كانت موظفة حكومية.

شروط التقديم في تمويل كنف

يضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها خلال التقديم في تمويل كنف، وجاءت الشروط كما يلي: